Vintervær med kuling til langt ut på morgendagen

Må du kjøre hjem i dag over fjellet? Velg i så fall E16 over Filefjell. Slik lyder rådet fra Veitrafikksentralen.

Det er kolonnekjøring på fjellovergangen over Aurland på Fylkesvei 50. Her fra Vestredalen. Foto: Statens vegvesen

40 minutter siden

Været som mandag formiddag bidrar til at de fleste fjellovergangene mellom øst og vest i Sør-Norge holder stengt, vil bare fortsette.

Det sier Hanne Beate Skattør, vakthavende ved Meteorologisk institutt, til Aftenposten.

Slik så det ut på fjellovergangene ved 10-tiden mandag:

E16 over Filefjell : Åpen

Rv52 over Hemsedal : Kolonnekjøring

Fylkesvei 50 over Aurland : Kolonnekjøring

E134 over Haukeli : Stengt

Rv7 over Hardangervidda : Stengt

Rv13 over Vikafjell : Stengt

Rv15 over Strynefjellet : Stengt

Fylkesvei 53 Årdal-Tyin: Stengt

– Vi har nordvestlig vind med kuling, og det kommer til å vare utover dagen. I tillegg kommer det snøbyger inn mot Vestlandet og Nord-Vestlandet, sier Skattør.

Snøbygene skal variere, og vinden kan bli noe svakere i kveld. Men det blir fortsatt kuling utsatte steder, og det varsles snøfokk i fjellet.

– Tirsdag blir det mer vind igjen, sier Skattør.

Nå bør folk må spørre seg om de må kjøre i dag, sier Christofa Key-Nilsen ved Veitrafikksentralen.

– Og må de kjøre, er eneste mulighet E16 over Filefjell eller kolonnekjøring over Hemsedal. Men her kan køene bli lange, sier hun.

Key-Nilsen oppfordrer folk til å følge med på værvarsler og føreforhold, holde køen og passe på at man har nok mat, klær, drivstoff og strøm.

Slik så det ut på Hemsedalsfjellet klokken 21.27 søndag kveld. Da var det ikke kolonnekjøring, men bommen var stengt på østsiden. Farten gikk i 20–30 km/t over fjellet.