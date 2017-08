Politiet i Trondheim finner ikke spor av savnet 21-åring på opptak fra overvåkingskamera

– Det er selvfølgelig skuffende at vi ikke har funnet noe nytt. Vi skulle så gjerne fått nye spor med tanke på å komme videre i saken. Med tanke på den savnede, hans familie og venner er det synd at vi ikke kan legge frem ny informasjon, sier etterforskningsleder Arve Vagnild til Adresseavisen.

Politiet har gått gjennom opptak fra over 20 kamera. Disse er lokalisert i midtbyen, ved Elgeseter bro og områdene ut mot Ila, Marienborg og Stavne.

Sistnevnte områder ble interessante etter at det ble funnet spor av savnede Rakavan Jeevaharans mobil på en basestasjon som pekte mot bevegelser lenger vest i byen enn det man først hadde antatt.

Varierende kvalitet

– Nå går vi igjennom kamera fra St. Olav. Bare de har 20 kamera. Noe av utfordringen er at vinklene på kameraene går inn mot vegg for å overvåke fasaden på byggene de står på og lite ut mot gaten. I tillegg er det mørkt. Kvaliteten på opptakene er også forskjellige, sier Vagnild.

Savnet av familie. Ønsker observasjoner av denne mannen natt til tirsdag 15.8. Var i midtbyen, gikk mot Elgeseter ca kl 0030... pic.twitter.com/rxVffsBDGJ — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) August 16, 2017

Politiet har gått bredt ut og hentet inn opptak fra kamera de vet står i byen, de har gått ut og lett etter kamera og de har bedt folk som har opptak om å sende inn disse.

– Vi ser også at en del kamera som står ute ikke har opptaksfunksjon eller ikke lenger er i bruk, sier Vagnild.

Nye taktiske tiltak

Politiet har funnet bilder de har bedt familien se nærmere på, men det ble ikke treff.

– Hva gjør dere om det heller ikke blir treff på de siste bildene fra sykehuset?

– Da må vi gå på nye taktiske tiltak som for eksempel å snakke med flere i omgangskretsen og finne ut om det er noen som kan sitte på verdifull informasjon, sier Vagnild.

Etterforskerne mener å ha oversikt over hva den savnede studenten gjorde før han dro til The Mint på fadderfest forrige mandag, men finner ingenting som senere skulle føre til at studenten forsvant.