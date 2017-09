I lagmannsretten fikk Forbrukerrådet medhold i å kunne gå til gruppesøksmål mot storbanken. Nå er altså beslutningen bekreftet av Høyesterett, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet mandag.

– Da er det klart for norgeshistoriens største gruppesøksmål, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Han understreker at aldri før har så mange forbrukere kunnet få hjelp samtidig.

I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis. DNB mener saken er dårlig egnet som gruppesøksmål.

Forbrukerrådet: DNB stikker kjepper i hjulene

– DNBs anke var et forsøk på å unngå at disse kundene skal kunne kreve tilbake 690 millioner kroner som de har betalt for mye i fondsgebyrer. La oss håpe at DNB nå har brukt opp kvoten sin når det gjelder å stikke kjepper i hjulene for å kunne kjøre denne saken, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

DNB tar Høyesteretts beslutning til etterretning.

– Samtidig er det viktig å huske at det ikke er selve saken Høyesterett nå har vurdert, men hvilken form selve rettssaken skulle ha. Nå blir det et gruppesøksmål i stedet for en rekke pilotsaker som vi mente var best, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i en kommentar.

– Har ikke tapt penger

– Det er uansett aldri noe hyggelig å møte kunder i retten, men i dette tilfellet er det nyttig å få avklart spørsmålene om fondsforvaltningen av retten, i og med at Forbrukerrådet og vi ikke er enige, sier Westerveld videre.

Han minner også om at kundene i de fondene det er snakk om, ikke har tapt penger på investeringene sine i den aktuelle perioden.

– Tvert imot har avkastningen vært på over 40 prosent i de fem årene vi nå er saksøkt for, sier Westerveld.

Rettssaken starter 13. november i Oslo tingrett.