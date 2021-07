To elsparkesyklister mistet lappen i Larvik. Her er forklaringen.

To menn ble stoppet på én elsparkesykkel, med promille og en fart på over 50 km/t. Toppfarten er politiets forklaring på at de mistet førerkortene sine på stedet.

Arnhild Aass Kristiansen

I morges kom det en melding om at to menn i 20-årene var blitt stoppet på elsparkesykkel i Tjøllingveien i Larvik.

I tillegg til at de var to personer på én sykkel, slo promillekontrollen også ut.

– Begge blåste til godt over en i promille, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Sparkesykkelen ble målt til over 50 km/t, og politiet opplyste i meldingen sin at de begge mistet sertifikatet på stedet.

Hvordan kan det ha seg at en kan miste sertifikatet, når en kjører elsparkesykkel?

Politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt forklarer:

– For at et kjøretøy med elmotor skal kunne regnes som en sykkel, kan ikke motoren ha en makshastighet på over 25 kilometer i timen. Hvis den går raskere enn det regnes det som en motorvogn. Da er det de vanlige reglene for promillekjøring som gjelder, sier han.

Det er det som rammer de to mennene i Larvik. Politiet mener de har brutt loven på en rekke punkter.

– Her har vi mistanke om at elmotoren er manipulert til å kjøre over 25 km/t. Da regnes den som en motorvogn. Da tar vi førerkortet, og det på alle klasser. I tillegg er det å regne som en uregistrert motorvogn. Det gjør også at sertifikatet ryker, sier Pedersen.

Førerkortet ryker for begge de to – også mannen som sto bakpå.

– Nå var det to stykker på kjøretøyet. Både den som kjørte og den som sto på mister sertifikatet. Å medvirke til kjøring i påvirket tilstand, er også straffbart, sier Pedersen.

Han opplyser om at den manipulerte elsparkesykkelen i tillegg er beslaglagt.