Død mann funnet i Nidelva i Trondheim

Personen ble funnet av en person som bor i området ved 18.40-tiden mandag kveld, opplyser politiet til Aftenposten. Til VG bekrefter politiet at det er en mann som er funnet, men han er foreløpig ikke identifisert.

– Vedkommende vil bli obdusert tirsdag, sier operasjonsleder Annlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

Personen ble funnet ved Gamle bybro ved Bakklandet. Ved 19.30-tiden hadde personen blitt fraktet vekk fra stedet.

Det er fortsatt uklart hvorvidt det er den savnede BI-studenten Rakavan Jeevaharan (21) fra Stavanger som er funnet.

Han har vært savnet siden 15. august. Etter dette har politi og pårørende forsøkt å finne ut hva som har skjedd med ham. Mandag søkte også dykkere fra brannvesenet i Nidelva.

– De avsluttet for noen timer siden, men vår etterforskning for å finne ut hva som har skjedd med ham pågår for fullt, sier Oseid.

Politiet opplyser at pårørende til den savnede BI-studenten rutinemessig er blitt varslet om funnet.