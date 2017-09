Støre varsler mistillit mot Solberg

– Hvis dette flertallet ryker, vil jeg påta meg oppgaven med å vise at vi kan få en regjering som kan styre etter en annen kurs. Vi vil ved første anledning fremme et mistillitsforslag mot Erna Solberg, og så får MDG bestemme: Skal de ha Frp i regjering eller skal de støtte et alternativ vi forhandler fram, sa Støre i TV 2s partilederdebatt torsdag.

Forutsetningen for Støres avklaring var et valgutfall der heller ikke Ap, SV eller Sp har flertall alene. Flere målinger har antydet et slikt resultat, senest Dagbladets måling torsdag kveld, der MDG er på vippen.

Stockholm-syndrom

Valgkampens nest siste partilederdebatt ble preget av KrF-leder Knut Arild Hareides avklaring overfor Vårt Land tidligere på dagen. Der slo han fast at KrF ikke vil bidra til å kaste Solberg-regjeringen med en gang, selv om han ikke vil frede den for fire år.

– Det er tydelig at jeg ikke har jobbet i kommunikasjonsbransjen. For jeg har ikke sagt noe nytt i dag. Jeg har tydeliggjort det vi står for: Vi ønsker en regjering utgått av sentrum og partiet Høyre. Hvis vi ikke lykkes med det, så går vi i opposisjon. Da vil vi prøve å gjøre det vi kan for å få gjennomslag for vår politikk, sa Hareide.

Avklaringen imponerte ikke SV-leder Audun Lysbakken:

– Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide har en politisk variant av Stockholm-syndromet, der du utvikler sympati for kidnapperne dine. Helt på tampen viser det seg at en stemme til Venstre eller KrF er en stemme på at Sylvi Listhaug skal få fire nye år i regjering, sa han.

– Paradoks

Frp-leder Siv Jensen forsøkte å kontre angrepene fra venstrefløyen ved å vise til det hun opplever som en uklar og kaotisk situasjon, der en eventuell Ap-regjering kan måtte lene seg på Rødt, MDG eller begge to.

– Vi vil aldri si at en stemme på Arbeiderpartiet er en stemme på Rødt, istemte Hareide.

– Men jeg har gjort det klart at Rødt ikke kommer inn i en regjering som jeg leder, repliserte Støre, som la til at torsdagen må ha vært Siv Jensen bursdag og navnedag på samme tid.

– Hun har fått garantert at dere to sørger for at hun får fortsette. Jeg synes det er trist fordi jeg ikke synes at Norge skal ha ytterfløyer i regjeringsposisjon, sa Støre, som hevdet Venstre og KrF har «bøyet kne» for Frp.

Eliteparti

Partilederdebatten gikk ellers langs kjente spor, der Sp fikk snakket om distriktene og Høyre og Frp om at pilene peker rett vei for norsk økonomi.

Friskt ble det da Frp-leder Siv Jensen innledningsvis måtte svare på anklager om usosial politikk fra alle de tre rødgrønne partilederne. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum anklaget Jensen for å prioritere Rema-Reitan og glemme alle som jobber på Rema, mens Lysbakken hevdet Frp har laget «fest for den økonomiske eliten».

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke være snauere og slo fast at Frp er et eliteparti.

– De tusen rikeste har fått 800.000 i skattekutt, mens vanlige folk har fått noen få kroner, sa han.

Frp-leder Siv Jensen avviste anklagene som hun mente var «påviselig feil» og framholdt at regjeringen i 2017 alene bruker 4 milliarder kroner på ulike tiltak for dem som har minst. (NTB)