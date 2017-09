Det ble bekreftet på Florida målestasjon klokken 12 onsdag. Fra før hadde september 2017 tangert rekorden fra 1965 med fire strake septemberdager med over 20 grader.

Med 21,7 grader onsdag er det aldri tidligere målt et så langt strekk av sommerdager i Bergen, altså dager med over 20 grader som maksimumsmåling i september.

Dårlig vær i øst og godvær i vest

Årsaken ligger i de tusen sjøers land. Finland har hatt et høytrykk over seg i lang tid. Trykket er så dominerende at det kalles et styringshøytrykk, og legger føringer på været omkring seg. For Norges del har vi fått østavind. Østlandet har tatt det dårlige været, mens Vestlandet ligger i fjellenes le.

– Da får vi fønvind og varme dager her i Bergen. Nord for Stad går det også mot en av de tørreste septembermånedene noensinne, sier klimaforsker Jostein Mamen hos Meteorologisk institutt.

Den dårlige sommeren har nødvendigvis ikke en direkte sammenheng med den gode høsten, sier klimaforskeren.

– Sannsynligvis er det ikke på grunn av sommeren at høsten er bra, men været har en tendens til å holde seg noenlunde stabilt over flere uker i strekk på grunn av slike styringstrykk. Før eller siden vil en lang periode med dårlig vær ende i godvær, og det er ikke uvanlig at den nye værtypen dominerer en stund etter det, sier Mamen.

Meteorologisk Institutt har lagt ut et satelittbilde som viser sykene på Østlandet, som stopper før Vestlandet.

Norge fra verdensrommet i ettermiddag. Det meste av kysten fra Stavanger og nordover er badet i sol 🌞 pic.twitter.com/hoRX6lNWMx — Meteorologene (@Meteorologene) September 27, 2017

Kan fortsette

Lørdag 23. ble det målt en makstemperatur på akkurat 20,0 grader, før det økte til 20,2 på søndag 24. Mandag 25. var det hele 23,4 grader på det meste, før det gikk ned igjen til 20,3 i makstemperatur i går.

Med 21,7 i dag ble rekorden slått, og ifølge Yr.no kan den forlenges i morgen. Da er det nemlig meldt 20 grader i timene fra 14 til 16.

Gratulerer #Bergen med ny rekord i sammenhengende sommervarme i september! 5. dag på rad med temperatur over 20 grader (21,3 kl. 11:30) 🌞 pic.twitter.com/jICNsetLJo — Meteorologene (@Meteorologene) September 27, 2017

– Temperaturen vil nok gå litt ned, og legge seg over til en kjøligere værtype over helgen, sier Mamen.

Meteorologisk Institutt har gratulert Bergen med rekorden på på Twitter. De har lagt ut et bilde med en sol og teksten «Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme...».