Men du trenger ikke reise så langt opp i høyden for å få deg en skikkelig skitur.

Skiforeningen melder at det for eksempel er gode forhold inn fra Sørkedalen, 175 høydemeter over havet.

Sentrumsområdene av Oslo preges av bare gater. I byen må man se langt etter en vinterlig jul.

Kommunikasjonssjef i Skiforeningen, Trine Rom Giving trekker frem flere eksempler på steder der du er sikret gode forhold for skiturer de nærmeste dagene: Sollihøgda (339 moh.), Stryken (239 moh.), Svartbekken (380 moh.) og Frognerseteren (425 moh.).

– Jeg bor litt i høyden selv, og der er det «winter wonderland». I høyden er det helt sikre forhold. Men du må ikke nødvendigvis kjempehøyt. Sørkedalen og Stryken er også steder det er greit å komme seg til med kollektiv transport, sier Giving.

Hun rapporterer at snøforholdene er gode innover i Nordmarka, Vestmarka og Krokskogen. I Østmarka er det stort sett preparerte løyper på flater hvor det er blitt produsert snø, som på golfbaner.

Her kan du selv gå inn og sjekke føremelding for marka.

Kjell Berg, Skiforeningen

Plussgrader i helgen

Spesielt de nærmeste par dagene ligger det an til å bli pent vær i Oslo-området. Kombinert med minusgrader gir det gode skiforhold der snøen allerede har lagt seg.

I helgen ser det imidlertid ut til å bli to-tre plussgrader i hovedstadsområdet, forteller Hanne Beate Skattør, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Prognosene viser at plussgradene vil vedvare utover kommende uke.

– Temperaturen vil øke også på fjellet, men vil ligge rundt 0 grader der, sier Skattør.

Oslo- og østlandsområdet er områdene som kan få best og klarest vær på nyttårsaften, ifølge meteorologen.

Tom Kolstad

Været i resten av landet

I andre deler av landet kan imidlertid nyttårsfyrverkeriet bli skjult av tåkehav.

Både på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag ser det ut til å bli skyet. Også fra Nordland og oppover risikerer folk en del skyer. Prognosene beskrives dog som noe usikre.

Torsdag blir det stort sett ganske mye pent vær i landet, men lørdag kommer et lavtrykk inn mot kysten. Det kan bli mye regn på Vestlandet gjennom helgen og i begynnelsen av uken.

– Det blir nok en storm på kysten, og det kan komme mye nedbør på Vestlandet. Det blir sterk kuling i Møre og Romsdal og Trøndelag, der nedbøren vil starte som snø eller sludd. Etter hvert vil vinden øke også nord i landet, sier Skattør.