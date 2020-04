Alle skoler og barnehager har vært stengt i over fire uker. I påsken ble det klart at regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehagene fra 20. april og skolene for 1.–4. klasse fra 27. april.

De første barnehagene åpnes mandag 20. april, men ikke alle vil være klare til da. Den gradvise åpningen vil skje mellom 20. og 27. april.