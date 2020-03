Torsdag fikk barnevernstjenestene i kommunene brev fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) om at økende psykisk og fysisk vold i familiene under koronakrisen vil være et «sannsynlig scenario».

I brevet listes det opp anbefalinger om hvordan barnevernet nå skal prioritere oppgavene sine. Mottak og håndtering av akutte henvendelser er prioritert.

Det er fylkesnemndene som fatter tvangsvedtak om at barn skal akuttplasseres hvis de står i fare for å bli «vesentlig skadelidende» ved å forbli i hjemmet.

Fylkesnemndene opprettholder beredskapen og behandler fortsatt akuttvedtak og klager på akuttvedtak innenfor lovens frister frem til 26. mars.

Fakta: Akuttsaker i fylkesnemndene I 2018 behandlet nemndene 1430 akuttvedtak og 628 klager over akuttvedtak. Nesten alle gjaldt barnevernssaker. Barnevernloven har egne fristbestemmelser som skal sikre at akuttsakene blir behandlet raskt. Når et barn blir akuttplassert i beredskapshjem eller på institusjon, skal barnevernstjenestens vedtak kontrolleres av nemnda innen 48 timer. Dersom barnevernstjenesten mener at det offentlige må overta omsorgen for barnet, må det fremmes sak om dette for fylkesnemnda innen seks uker. De samme reglene gjelder ungdom som er akuttplassert på institusjon, men her er fristene enda kortere. Begjæring om tiltak skal sendes fylkesnemnda innen to uker. Kilde: Sentralenheten for fylkesnemndene

– Kan oppleves vanskelig for barn

Direktøren for fylkesnemndene, Pernille Pettersen Smith, understreker at det er den kommunale barnevernstjenestens oppgave å sørge for at barn og unge får den hjelpen, omsorgen og beskyttelsen de trenger.

– Å være akuttplassert er lite forutsigbart og kan oppleves vanskelig for barn, sier hun.

Forhandlingsmøter og samtaleprosessmøter er avlyst frem til 26. mars. Dette gjelder også for saker der barnet eller ungdommen er akuttplassert.

Tor Stenersen

Når begjæring om omsorgsovertagelse av et barn eller tvangsplassering på institusjon av en ungdom er sendt fylkesnemnda, fortsetter akuttvedtaket å løpe til saken kan behandles.

I verste fall kan det ta mange måneder hvis forhandlingsmøtene i fylkesnemndene ikke kan gjennomføres. Da må barn fortsette å være i beredskapshjem og på institusjoner som er beregnet for akutte plasseringer.

Fakta: Dette gjør fylkesnemndene Det er i norsk lov i noen tilfeller adgang til å bruke tvang i barnevernssaker, smittevernsaker og overfor rusmisbrukere når det er nødvendig. De 12 fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker avgjør slike tvangsssaker. Fylkesnemnda hører med til de domstolslignende, statlige organene. De er partsnøytrale og uavhengige. I forhandlingsmøter består nemnda av: nemndleder (som oppfyller kravene til dommere), fagkyndig og alminnelig medlem. Det er i disse møtene omsorgsovertagelser av barn behandles. Sakene bringes inn for nemnda på initiativ fra sakens parter, for eksempel kommunens barnevernstjeneste eller foreldrene i en barnevernssak. Kilde: Sentralenheten for fylkesnemndene

Prøver å finne andre løsninger

Forhandlingsmøtene ligner på rettssaker der nemndleder, partene og deres advokater møtes. Det er disse møtene som er utsatt på grunn av smittevernhensyn.

Den største andelen av hovedsakene gjelder barn som barnevernet krever å overta omsorgen for. Det er rundt 1000 saker i året.

– Vi har særlig fokus på ungdom som er akuttplassert på institusjon, og som venter på å få saken avgjort av fylkesnemnda. Men foreløpig er det besluttet at det heller ikke i disse sakene skal gjennomføres forhandlingsmøte, sier direktøren for fylkesnemndene.

– Vi fortsetter å behandle hovedsaker som kan avgjøres skriftlig av nemndleder alene, enten etter beslutning fra nemndleder eller fordi partene samtykker til det.

Ifølge Pettersen Smith vet man lite om hvor lenge de strenge tiltakene som nå er innført, vil fortsette.

– Vi planlegger for at det kan ta lang tid før fylkesnemndene kan fungere som normalt. Vi ser derfor på hvordan vi kan høre barna på en sikker måte, og hvilke muligheter vi har for alternative løsninger til fysiske forhandlingsmøter og samtalemøter, sier hun.