I dag er det kun de med symptomer på koronasykdom som blir testet.

Hundrevis av andre som har vært i land med pågående smitte eller i kontakt med smittete blir kun anbefalt å være hjemme.

Øyeavdelingen utsetter operasjoner

Etter at flere ansatte ved Øyeavdelingen, hvorav fem leger, er smittet, er totalt 110 ansatte satt i hjemmekarantene. Det betyr at de fleste planlagte operasjonene blir avlyst, og 300 pasienter får hver dag beskjed om at behandlingen er utsatt.

Mange lurer på om det ikke hadde vært mer hensiktsmessig om de ansatte ble testet i stedet.

FHI: Rådene er korrekte

Overlege Preben Aavitsland ved FHI sier at rådene om karantene er korrekte.

– Testen er mest sannsynlig negativ i inkubasjonstiden. Så en negativ test gir en falsk trygghet, sier han.

Det betyr at en person som blir testet som ikke smittet likevel kan være smittet.

Inkubasjonstiden er den tiden som forløper mellom smitteøyeblikket og sykdomsutbruddet. Inkubasjonstiden er forskjellig fra sykdom til sykdom og er også noe varierende for den enkelte sykdom.

Inkubasjonstiden for det nye koronaviruset kan være fra 0 til 14 dager.

Rådene fra FHI er at familiemedlemmer til folk som er satt i karantene kan leve som vanlig, gå på skole og jobb. Men de anbefales å unngå tett kontakt og unngå dråpesmitte.

De som blir testet må ha symptomer i tillegg til å være i kontakt med land eller syke.

Symptomene ligner på influensa og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber, sår hals og hoste er blant symptomene Folkehelseinstituttet ber befolkningen være oppmerksom på.