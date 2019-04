Bilfører sovnet bak rattet E18 – to personer skadet

Politiet fikk melding om ulykken med to biler involvert ved 17.40-tiden mandag.

Like før klokken 18 melder politiet om at det er tre personer som er skadet, at skadeomfanget er uavklart og at luftambulanse er på stedet.

En time senere sto det klart at det ikke var tre, men to personer, som var skadet. De er begge fraktet til Ullevål sykehus med antatt alvorlige skader.

Ifølge operasjonssentralen i Øst politidistrikt skjedde ulykken da den ene av bilene kom over i motgående del av kjørebanen. Føreren av denne bilen erkjente å ha sovnet bak rattet.

#E18Holstad; melding om 2 biler involvert i et trafikkuhell på E18 mellom Holstad og Kråkstad. Nødetatene er på vei — Politiet i Øst (@politietost) April 1, 2019

E18 var stengt i begge retninger på ulykkesstedet, ved Kråkstad utenfor Ski. Like før klokken 19 ble veien åpnet igjen.