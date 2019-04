Politiet fikk melding om ulykken med to biler involvert ved 17.40-tiden mandag.

Like før klokken 18 melder politiet om at det er tre personer som er skadet, at skadeomfanget er uavklart og at luftambulanse er på stedet.

Ifølge operasjonssentralen i Øst politidistrikt skjedde ulykken da den ene av bilene kom over i motgående del av kjørebanen. Føreren av denne bilen erkjente å ha sovnet bak rattet.

#E18Holstad; melding om 2 biler involvert i et trafikkuhell på E18 mellom Holstad og Kråkstad. Nødetatene er på vei — Politiet i Øst (@politietost) April 1, 2019

E18 er stengt i begge retninger på ulykkesstedet, ved Kråkstad utenfor Ski.

Oppdateres.