Togtrafikken forsinket etter stans i trafikken

Bane Nor meldte om stans i togtrafikken ved 13.10-tiden.

Seks-syv minutter etter at den første meldingen om stans i togtrafikken kom, melder Bane Nor om at det er normal trafikk på Oslo S.

– På grunn av en feil i fjernstyringen til kommunikasjonssystemet vårt ble togene stanset mens programmet ble oppdatert. Trafikken er i gang igjen nå, opplyser pressevakt Marianne Henriksen i Bane Nor ved 13.20-tiden.

Hun legger til at stans i togtrafikken vil føre til endel forsinkelser utover ettermiddagen.

Trafikken sto stille i syv-åtte minutter. Alle strekninger unntatt Østfoldbanen ble rammet av problemene.