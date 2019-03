Politiet gjennomførte nye undersøkelser i boligen til familien Hagen

Rundt klokken 10.45 ankom to sivile politibiler boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Det er i dag 150 dager siden Lørenskog-kvinnen forsvant. Det er fremsatt både trusler og krav om løsepenger i kryptovaluta.

– Enhver etterforskning avdekker nye spørsmål som må undersøkes. Det er tilfelle også i denne saken. Men vi har ennå ikke fått svarene fra de undersøkelsene vi gjorde fredag formiddag, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

– Hagen informert

Tom Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, opplyser til Aftenposten at de på vanlig måte er blitt varslet om at politiet ønsker å utføre enkelte spesifiserte etterforskningsskritt, og at hans klient naturligvis har stilt boligen til politiets disposisjon.

Da Aftenposten kom til Sloraveien 4 fredag formiddag, var det stille og rolig utenfor boligen.

Gardinene var trukket for, og det var ingen aktivitet utenfor boligen.

Etter det Aftenposten får opplyst, skal minst fire polititjenestemenn ha gått inn i boligen.

Rundt klokken 11.45, én time etter at politiet ankom boligen, forlot politiet stedet.

Per Annar Holm

Gjorde lydtester for elleve dager siden

Mandag 18. mars var sivilt kledde polititjenestemenn og Vamp-produsent Truls Birkeland inne og utenfor boligen.

Øst politidistrikt bekreftet den gang at de gjorde lydundersøkelser.

– Jeg kan bekrefte at vi har gjort noen nye undersøkelser i Sloraveien 4 i dag. Jeg kan også bekrefte at noen av disse undersøkelsene har omhandlet lyd, men jeg kan ikke gå ytterligere i detalj, sa politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske til Aftenposten.

15. januar opplyste politiet at de var ferdig med å gjennomføre undersøkelser inne og ute på eiendommen. Men i løpet av de påfølgende månedene har politiet vært gjentatte ganger på tomten for å gjøre nye undersøkelser.

Etterforskningen har nå vart i godt over fire måneder. Det ble tidligere i mars kjent at politiet forbereder en henvendelse til Politidirektoratet om tilførsel av ekstra midler for å håndtere kostnader knyttet til etterforskningen.

Stille fra angivelige kidnappere

De antatte kidnapperne av Anne-Elisabeth Hagen har ikke tatt kontakt med politiet, familien eller bistandsadvokat Svein Holden etter at politiet gikk ut og ba om livsbevis 28. februar.

Da ga politiet uttrykk for at det nå er større grunn til å tvile på at 69-åringen fortsatt er i live.

Siste kontakt med de angivelige gjerningspersonene skal ha vært en gang mellom 16. januar og 11. februar.

Det er så langt ikke lagt frem bevis på at de som hevder å ha henne faktisk har henne. Det er heller ikke fremlagt bevis for at 69-åringen fortsatt er i live.

De angivelige kidnapperne skal i et skriftlig dokument ha kommet med krav om løsepenger. Summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger være på kryptovaluta tilsvarende ni millioner euro eller 88 millioner kroner.