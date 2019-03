Overgrepssiktet barnefar i Trøndelag kan ha forgrepet seg mot 50 ofre

Siktelsen omhandler kjøp av sex, overgrep og direkteoverførte overgrep fra Filippinene. Mannen har hatt kontakt med barn over nettet, men også fysisk, og siktelsen omfatter blant annet grove voldtekter.

De fleste jentene er mellom 13 og 15 år, men noen er også så unge som elleve år.

– Vi kan ende opp med over 50 fornærmede i saken, sa politiet på en pressekonferanse i Trondheim torsdag ettermiddag.

Den siktede bor i Trondheim, har fast jobb, han har selv barn og er dømt tre ganger før.

Onsdag ble det kjent at mannen, som har sittet i varetekt siden desember, er siktet for overgrepsforhold knyttet til 21 jenter under den seksuelle lavalderen. Han er blant annet siktet for voldtekt av barn under 14 år og for befatning med overgrepsbilder.

Mannen ble torsdag formiddag framstilt for forlenget varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Der ble han fengslet i åtte nye uker, skriver Adresseavisen. Fengslingsmøtet gikk som såkalt kontorforretning, uten at siktede var til stede i retten.

Samtidig vurderer påtalemyndigheten nå å nedlegge påstand om forvaringsstraff for mannen når saken kommer opp for retten, ifølge avisen.

– Min klient erkjenner i det vesentligste straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, til avisen.

Saken oppdateres