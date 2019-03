Politiet: Overgrepssak vokser i omfang

Onsdag ble det kjent at mannen, som har sittet i varetekt siden desember, er siktet for overgrepsforhold knyttet til 21 jenter under den seksuelle lavalderen. Han er blant annet siktet for voldtekt av barn under 14 år og for befatning med overgrepsbilder.

Politiadvokat Marianne Høyer viser til at politiet i Trøndelag har kalt inn til pressekonferanse i saken klokken 13.00 torsdag ettermiddag, men sier til VG at politiet forventer at antall fornærmede komme til å øke.

– Siktelsen er blitt utvidet fra hver gang. Nå har omfanget eksplodert. Det er fordi vi graver oss ned i etterforskningsmaterialet og tar avhør av barn, sier Høyer til VG.