Rafiq og Iqbal hedret med Medaljen for edel dåd etter moské-angrepet i Bærum

Tildelingen skjedde i statsråd tirsdag, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Rafiq og Iqbal er tildelt Medaljen for edel dåd for sine handlinger da de avverget angrepet på moskeen og forhindret tap av liv da Manshaus gikk til angrep lørdag 10. august i fjor.

Muhammad Rafiq er tildelt Medaljen for edel dåd i gull, mens Mohammad Iqbal er tildelt Medaljen for edel dåd i sølv. «Rafiq utmerket seg med en ekstraordinær innsats i overmanningen av gjerningsmannen og utførte en usedvanlig fremragende redningsdåd. Iqbal innsats var avgjørende for at gjerningsmannen ble overmannet», heter det i pressemeldingen.

– Rafiq og Iqbal havnet i en forferdelig dramatisk situasjon der deres mot og snarrådighet avverget det som kunne blitt et mye verre angrep. Jeg takker dem for innsatsen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Den offisielle overrekkelsen av medaljene vil skje over sommeren.

Medaljen for edel dåd utdeles som «belønning for utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv».