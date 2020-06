Koronasmitten øker blant de unge

Det viser statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I juni har 106 personer i denne aldersgruppen testet positivt, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

– Vi tror ikke det er stor spredning av covid-19 i yngre aldersgrupper i Norge, selv om det er flere yngre som får påvist smitte nå enn tidligere, sier Helena Niemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI, til TV 2.

Kan ha sammenheng med økt testing

Hun understreker at det foreløpig er for tidlig å si om en økning i antall smittetilfeller henger sammen med åpningen av samfunnet, og legger vekt på at en mulig grunn kan skyldes økt testing av personer med milde symptomer.

I slutten av mars var median alder på smittede 51 år. Fram til midten av juni hadde medianen sunket til 32 år, skriver NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til kanalen at han ikke er overrasket over tallene.

– Det skyldes nok at unge har milde symptomer, og dermed kanskje er i kontakt med andre mennesker mens de er syke og smitter videre, sier han.

Også i USA ser man en lignende trend – spesielt i Florida, Texas og Arizona. Der har man sett en økning i smittetilfeller blant personer under 40 år etter at statene begynte å gjenåpne samfunnet, skriver TV 2.