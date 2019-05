Siste sommer med engangsplast

Du har sikkert lagt merke til det allerede: Q-tips har fått pinner av papp. Engangsbestikket på nærmeste takeaway er laget av tre. Plastsugerør blir byttet med papp på hamburgerkjeder.

Det er ikke tilfeldig. Denne sommeren kan være den siste hvor du kan bli servert av eller kjøpe engangartikler i plast. Neste år er vil det forbudt hvis klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) får det som han vil.

Elvestuen ble miljørydder på Strandryddedagen på Huk lørdag. Da snakket han om saken han er ekstra opptatt av om dagen. Elvestuen vil ha fortgang i forbudet som EU innfører mot engangsartikler i plast fra 2021. Men Elvestuen vil innføre forbudet i Norge neste år.

Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Fakta: Norsk forskrift Fra neste sommer kan engangsartikler i plast som engangsbestikk- og tallerkener, spisepinner, sugerør, Q-tips og rørepinner bli forbudt.

Forskriften følger ordinær lovpraksis og skal ut på høring til høsten.

Forbud mot engangsartikler i plast kan tidligst tre i kraft neste sommer.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra næringsliv og miljøorganisasjoner som skal komme med forslag til samarbeid om hva som skal skje med plastprodukter ut over dem som forbys. Første rapport legges frem 15. september.

Dan P. Neegaard

Har gode alternativer

– Vi skal gjøre det så raskt vi klarer. Dette må være siste sommeren hvor du får muligheten til å bruke engangsplast. Vi går inn for et forbud mot unødvendige plastprodukter når det allerede finnes miljøvennlige alternativer, sier Elvestuen.

Han understreker at det skal skje i et samarbeid med næringslivet. NHO melder fra flere hold om at mange er allerede i gang med å tilpasse servering og salg uten bruk av engangsbestikk og sugerør av plast.

– Bransjen trenger tid til å finne nye produkter som fungerer og hjelp til å gjøre gode valg. Det bør helst ikke bli for mange saker av typen hvor sugerør i papp smuldrer opp, sier bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen i NHO Handel.

Fakta: EU-direktivet (SUP-direktivet): EU-direktivet som er vedtatt av EU-parlamentet med 560 mot 35 stemmer, omfatter forbud mot engangsplast som: engangsbestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner), plastasjetter, sugerør, ørepinner, plastholdere for ballonger (men ikke ballonger).

Oxo-nedbrytbare plast- og matbeholdere og utvidede polystyrenkopper.

Direktivet setter konkrete reduksjonsmål på plastflasker. Her kommer Norge allerede godt ut med et velfungerende pantesystem.

En obligatorisk merkeordning innføres for å informere om negativ effekt ved å kaste produkter.

Direktivet omfatter ikke artikler i plast som er ment for bruk flere ganger.

Dan P. Neegaard

Erfaren miljøverner på tre år

Den rosa joggeskoen skraper i sanden. Ellinor Katborg Grønning (3,5) er allerede en erfaren miljøverner. For andre år på rad plukker hun søppel med familien på Huk.

Dan P. Neegaard

Ellinor kaster plasthanskene og putter ivrig de få sneipene hun finner i den store plastsekken som mamma Lotte holder. Forbedringen er allerede tydelig. Det er langt mindre søppel i år enn i fjor.

– Jeg har vokst opp i Hvide Sande på vestkysten av Danmark. Der plukket vi søppel fra havet i helt andre mengder hvert eneste år, forteller Lotte Katborg Rønning.

Hun synes Strandryddedagen er en fin tradisjon og en viktig mulighet til å gjøre barna bevisste på hvordan det kan se ut i naturen.

– Barn kan lett mene at det er de voksne som kaster fra seg plast, men vi har snakket om at pinnen i kjærlighet på pinne også kan være laget av plast, og at det er viktig å huske på å kaste den i søppelkassen, sier Grønning.

Dan P. Neegaard

Norsk forbud fra 2020

EU-direktivet skal innføres i løpet av to år. Det skal også gjelde for EØS-land som Norge. Det formelle forbudet skal dermed tre i kraft i 2021.

Men Klima- og miljødepartementet jobber for å få et forslag til forskrift klart så snart som mulig. Miljødirektoratet kan da sende forskriften ut på høring til høsten. Den endelige forskriften kan være klar neste vår, og forbudet kan tre i kraft relativt kort tid etter at forskriften er vedtatt.

Ikke første ute

Norge er ikke først ute med å gå lenger enn EU-direktivet. Frankrike har for eksempel forbudt mange av plastproduktene allerede. Der er vanlige plastposer i butikkene forbudt.

– Ville det ikke være bedre å bare innføre et forbud her også?

– Plastposer er et mindre problem i Norge fordi de brukes videre i avfallssystemene våre, sier Elvestuen.

Foreløpig har Norge en løsning hvor 50 øre for hver bærepose går til Handelens Miljøfond. Fondet fordeler midler for å redusere bruk av plast og minske plastforsøpling.

Ministeren understreker at departementet jobber videre med å inkludere forbud på flere plastprodukter. Det kan absolutt få positive effekter.

– Et forbud mot engangsplast vil også føre til at det tvinges frem nye miljøvennlig produkter som vi ikke kan forutse i dag, sier han.

Selv sier han at han bruker svært lite plast.

– Jeg tar ikke med meg kaffen. Jeg går til de stedene hvor de har en ordentlig kopp. Det handler om bevissthet, sier Elvestuen.