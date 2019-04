Fallskjermhopper skadet i Loen

Meldingen om ulykken kom klokka 14.56 søndag. Nødetater, luftambulanse og redningshelikopter ble satt inn i redningsarbeidet.

– Redningsmannskaper har fått hentet opp fallskjermhopperen, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Den skadde undersøkes av helsepersonell. Personen kunne gjøre rede for seg, opplyser Lars Røyne ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Bergens Tidende.

– Ut fra det vi har fått melding om, har vedkommende kommet i kontakt med gondolbanen, og deler av utstyret har blitt hengende fast. Vedkommende skal så ha falt ned, sier Røyne.

Politiet fikk også melding om en fallskjermulykke på Bømoen i Voss kommune tidligere søndag ettermiddag. Det ble først meldt at den skjedde i forbindelse med et tandemhopp, men daglig leder Andreas Håland i Voss fallskjermklubb opplyser til Bergens Tidende at det ikke stemmer.

– Dette er helt udramatisk. Det er to erfarne instruktører som har hoppet sammen, der den ene av dem tråkket over under landing. Det er ikke snakk om noen ulykke, sier Håland.