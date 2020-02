Norsk kvinne har testet positivt for koronavirus – er i hjemmekarantene

Folkehelseinstituttet avdramatiserer situasjonen og sier at pasienten ikke er syk og dermed ikke lagt inn på sykehus.

FHI mener det er liten fare for at personen i Tromsø har smittet andre.

– Personen ble testet etter en individuell risikovurdering, sier Line Vold i FHI.

FHI ønsket ikke å fortelle om denne personen er mann eller kvinne, eller hvor gammel vedkommende er. Det ble senere opplyst på en pressekonferanse i Tromsø at den smittede er en kvinne.

– Analyser av prøven utført i dag viser et svakt positivt resultat, mens en tidligere analyse var negativ. Resultatet i prøven viser spor av koronavirus, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap på Folkehelseinstituttet, Line Vold.

FHI vil av personvernhensyn ikke svare på om helsevesenet aktivt oppsøkte kvinnen, eller om hun tok kontakt med helsevesenet.

Ble testet flere ganger

Kvinnen skal ha blitt testet flere ganger. Overlege Are Stuwitz Berg opplyser til Aftenposten at det tar ca. et døgn før en slik test er klar.

– Vi vet ikke så mye om smitterisiko, men så vidt vi vet er pasienten symptomfri. Man kan ha virus uten symptomer.

– Er man da smittebærer?

– Ja, men i en liten grad.

– I hvilken grad driver dere smittesporing rundt henne?

– Det er en pågående jobb, og vi må finne ut om det er noen kontakter som er nære nok til at det er nødvendig med tiltak rundt disse, sier Berg.

Hvor lenge det er nødvendig å være i hjemmekarane avhenger av situasjonen. I følge Berg må man vente til man er symptomfri.

– Vi har mange som har vært i områder hvor det er pågående smitte og som har luftveissymptomer og som blir testet. Da sier vi at de skal vente til testen er negativ.

Monica Strømdahl

– Følges opp av lokal helsetjeneste

Analysemetoden FHI benytter er så følsom at den også kan påvise døde virus.

– For å være på den sikre siden er personen i hjemme-karantene og følges opp av lokal helsetjeneste i tråd med råd fra FHI, sier Line Vold.

Ut fra et føre var prinsipp gjennomføres oppsporing av mulige kontakter.

Det er tatt 100 prøver av personer i Norge. Dette er den første som har testet positivt.

Kvinnen i Tromsø ble testet etter en individuell vurdering. FHI har faste kriterier for slike vurderinger, men de vil ikke si hva som ligger i den konkrete vurderingen om smitteindikasjon og helsetilstanden i denne saken.

Helseministeren: – Dette har vi forventet

– Det iverksettes tiltak for å være føre-var. Men det er viktig å understreke at FHI mener smittefaren ved personen er svært liten, sier helseminister Bent Høie (H).

Han sier norske helsemyndigheter har forventet at koronaviruset før eller siden ville komme til Norge. Høie mener Norge har et robust helsevesen som vil klare å håndtere situasjonen.

– Det er gode rutiner rundt situasjoner som dette. Vi er forbedret for at Norge kan få et større utbrudd som vi ser i Italia.

Fakta: Råd for å forebygge virussmitte Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye koronaviruset: * Unngå å hoste og nyse direkte på andre. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå. * God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. * Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre. * Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer. * Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117.

Fakta: Koronaviruset sprer seg stadig, og følgende tilfeller og dødsfall var registrert onsdag 26. februar: * Kina: 78.191 tilfeller og 2.718 dødsfall * Sør-Korea: 1.261 tilfeller og 12 dødsfall * Japan: 885 tilfeller, inkludert 705 på et cruiseskip i Yokohama. 7 dødsfall * Italia: 400 tilfeller og 12 dødsfall * Iran: 139 tilfeller og 19 dødsfall * Singapore: 93 tilfeller * Thailand: 40 tilfeller * USA: 57 tilfeller. 1 amerikaner har mistet livet i Kina * Taiwan: 32 tilfeller, 1 dødsfall * Australia: 23 tilfeller * Malaysia: 22 tilfeller * Bahrain: 26 tilfeller * Frankrike: 18 tilfeller, 2 dødsfall * Tyskland: 17 tilfeller * Vietnam: 16 tilfeller * De forente arabiske emirater: 13 tilfeller * Storbritannia: 13 tilfeller * Canada: 11 tilfeller * Kuwait: 18 tilfeller * Irak: 5 tilfeller * Spania: 10 tilfeller * Oman: 4 tilfeller * Filippinene: 3 tilfeller, 1 dødsfall * I India, Russland, Israel, Libanon, Belgia, Nepal, Sri Lanka, Kambodsja, Egypt, Afghanistan, Algerie, Kroatia, Østerrike, Hellas, Nord-Makedonia, Georgia, Sveits, Norge, Finland og Sverige er mellom 1 og 3 tilfeller registrert

Kom til Tromsø i helgen

– Personen har vært i hjemmekarantene siden personen kom til Tromsø. Smittevernoverlegen har vært i kontakt med vedkommende på daglig basis, sier kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen.

Hun sier den smittende er frisk, og har vært det helt siden vedkommende kom til Tromsø.

– Vi vurderer at det er svært lite sannsynlig hun har vært smitteførende all den tid vedkommende har vært i Tromsø.

Hun var uten symptomer da hun landet, og var klar over at hun kom fra et område med smittefare.

Fem i Elverum testet

Fem nordmenn som nylig var i et smitteutsatt område i Italia, er nå testet for det nye koronaviruset. De fem er nå isolert hjemme i Elverum.

De kontaktet selv legevakt i Norge etter at de hadde influensa-symptomer, skriver Østlendingen.

– De har vært i et område i Italia der det er smitte. Da de kom hjem, tok de på helt riktig måte kontakt med legevakten og fortalte om situasjonen. Da har vi sørget for at de nå er isolert og ikke går utenfor huset. De har det etter forholdene bra, sier kommuneoverlege Knut Skulberg i Elverum til avisen.

Prøvene er nå sendt til Oslo, hvor de vil bli analysert enten på Folkehelseinstituttet eller på Oslo universitetssykehus.

Tilfelle nummer to i Sverige

Onsdag kveld bekreftet myndighetene i Sverige et smittetilfelle nummer to i landet.

Den siste smittede i Sverige er en mann i 30-års alderen som er innlagt på Sahlgrenska sykehuset i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten.

Mannen skal være i god form. Han kom for tre dager siden hjem fra en reise til nordlige Italia og ble syk etter hjemkomst.