Norsk person testet positivt for koronavirus – er i hjemmekarantene

FHI avdramatiserer situasjonen og sier at pasienten ikke er syk og dermed ikke lagt inn på sykehus.

Folkehelseinstituttet mener det er liten fare for at personen i Tromsø har smittet andre.

– Personen ble testet etter en individuell risikovurdering, sier Line Vold i FHI.

FHI ønsker ikke å fortelle om denne personen er mann eller kvinne, eller hvor gammel vedkommende er.

– Analyser av prøven utført i dag viser et svakt positivt resultat, mens en tidligere analyse var negativ. Resultatet i prøven viser spor av koronavirus, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap på Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Analysemetoden er så følsom at den også kan påvise døde virus.

– For å være på den sikre siden er personen i hjemme-karantene og følges opp av lokal helsetjeneste i tråd med råd fra FHI, sier Line Vold. Ut fra et føre var prinsipp gjennomføres oppsporing av mulige kontakter.

Det er tatt 100 prøver av personer i Norge. Dette er den første som har testet positivt.

Personen i Tromsø ble testet etter en individuell vurdering. FHI har faste kriterier for slike vurderinger, men de vil ikke si hva som ligger i den konkrete vurderingen om smitteindikasjon og helsetilstanden i denne saken.

Fakta: Koronaviruset sprer seg stadig, og følgende tilfeller og dødsfall var registrert onsdag 26. februar: * Kina: 78.191 tilfeller og 2.718 dødsfall * Sør-Korea: 1.261 tilfeller og 12 dødsfall * Japan: 885 tilfeller, inkludert 705 på et cruiseskip i Yokohama. 7 dødsfall * Italia: 400 tilfeller og 12 dødsfall * Iran: 139 tilfeller og 19 dødsfall * Singapore: 93 tilfeller * Thailand: 40 tilfeller * USA: 57 tilfeller. 1 amerikaner har mistet livet i Kina * Taiwan: 32 tilfeller, 1 dødsfall * Australia: 23 tilfeller * Malaysia: 22 tilfeller * Bahrain: 26 tilfeller * Frankrike: 18 tilfeller, 2 dødsfall * Tyskland: 17 tilfeller * Vietnam: 16 tilfeller * De forente arabiske emirater: 13 tilfeller * Storbritannia: 13 tilfeller * Canada: 11 tilfeller * Kuwait: 18 tilfeller * Irak: 5 tilfeller * Spania: 10 tilfeller * Oman: 4 tilfeller * Filippinene: 3 tilfeller, 1 dødsfall * I India, Russland, Israel, Libanon, Belgia, Nepal, Sri Lanka, Kambodsja, Egypt, Afghanistan, Algerie, Kroatia, Østerrike, Hellas, Nord-Makedonia, Georgia, Sveits, Norge, Finland og Sverige er mellom 1 og 3 tilfeller registrert

Fem i Elverum testet

Fem nordmenn som nylig var i et smitteutsatt område i Italia, er nå testet for det nye koronaviruset. De fem er nå isolert hjemme i Elverum.

De kontaktet selv legevakt i Norge etter at de hadde influensa-symptomer, skriver Østlendingen.

– De har vært i et område i Italia der det er smitte. Da de kom hjem, tok de på helt riktig måte kontakt med legevakten og fortalte om situasjonen. Da har vi sørget for at de nå er isolert og ikke går utenfor huset. De har det etter forholdene bra, sier kommuneoverlege Knut Skulberg i Elverum til avisen.

Prøvene er nå sendt til Oslo, hvor de vil bli analysert enten på Folkehelseinstituttet eller på Oslo universitetssykehus.

Tilfelle nummer to i Sverige

Onsdag kveld bekreftet myndighetene i Sverige et smittetilfelle nummer to i landet.

Den siste smittede i Sverige er en mann i 30-års alderen som er innlagt på Sahlgrenska sykehuset i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten.

Mannen skal være i god form. Han kom for tre dager siden hjem fra en reise til nordlige Italia og ble syk etter hjemkomst.