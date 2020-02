67 persone evakuert fra Hardangervidda: – Det var dramatisk

En kolonne med 19 personbiler, én lastebil og totalt 67 personer måtte bli evakuert ut fra fjellet, melder Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.04 lørdag.

Det er et trafikkuhell på stedet, og flere biler har fått stans i kolonnen.

– Det er ingen personskader, bare materielle skader, opplyser John Andreas Omdal, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Bilene kommer seg ikke videre på grunn av ulykken.

– Noen har kjørt seg fast i snøen og trenger hjelp til å komme seg løs, sier operasjonsleder Terje Magnussen.

Slik ser det ut på Finse akkurat nå.

– Det var dramatisk

– Det var dramatisk å få fresen mot oss. Jeg visste jo ikke om han så oss, så jeg fløytet.

Det sier en mann som sitter fast i sin bil på Hardangervidda med to barn og kone.

Lørdag formiddag var han involvert i et trafikkuhell under kolonnekjøring. Familiens bil ble stående igjen, og de mistet kolonnen, forteller han.

– Vi ble sittende innesperret. Snøen la seg rundt bilen, og islagte vinduer gjør det vanskelig å se, forteller mannen.

Han ble oppmerksom på en freser i uværet, men ble bekymret, fordi han visste ikke om mannen i freseren så hans bil.

– Jeg fløytet. "Slapp av, eg så deg", sa han til meg. Det var betryggende. Dette har vært dramatisk, særlig når vi har barn med. Jeg burde vel strengt tatt ikke ha kjørt her, sier mannen.

Er i beredskap

Brøytemannskaper på stedet bistår kjøretøyene i kolonnen. Nødetatene er også i beredskap dersom det skulle bli behov for bistand fra dem.

– Det er også mulig å bruke mannskaper fra Røde Kors og andre frivillige dersom det skulle bli nødvendig, sier operasjonslederen.

Brannvesenet fra Voss, Eidfjord og Bergen bidrar også med personell og snøscooter, opplyser politiet på Twitter.

Følg med på trafikkoppdateringer i vår trafikklive.

Kolonnen kom fra Maurset og var på vei østover. Nå må altså bilene snu og dra tilbake der de kom fra.

Bilene står fast i nærheten av Krossdalen på Hardangervidda. Der blåser det nå stiv kuling ifølge yr.no

Uvanlig prosedyre

Sentralen så seg i dag nødt til å iverksette en uvanlig prosedyre som heter «Fastkjørt kolonne».

– Jeg kan ikke på stående fot huske sist gang det har skjedd, sier John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen.

Prosedyren går ut på at både politiet og Røde Kors kobles inn for å evakuere personene vekk fra fjellet.

– Det begynte å snø så pass tett at vi måtte få en fres opp på fjellet. Bilene ble på kort tid nærmest innesnødd, og det er derfor vi trengte bistand fra politiet, sier trafikkoperatøren.

– Hadde kontroll

Han legger til at brøytemannskapene meldte at de hadde kontroll på situasjonen, men ønsket likevel at prosedyren skulle bli iverksatt.

– Da setter vi i gang et større apparat med Røde Kors og flere andre folk. Det holder vi på med nå, og folk evakueres vekk fra fjellet.

– Det oppleves sikker litt ekkelt for dem som står der oppe og som har fått lite informasjon, legger Omdal til.