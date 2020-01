Frp-exit er historisk: Første gang et parti forlater en sittende regjering

– Vi får ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Fremskrittspartiets leder Siv Jensen da hun på en pressekonferanse mandag fortalte at hun og Frp forlater regjeringen.

Med det går den borgerlige regjeringen tilbake til å bli en mindretallsregjering, etter at Erna Solberg i ett år har ledet en regjering som har hatt flertall bak seg i Stortinget.

Det skjedde etter at KrF kom inn i regjeringskontorene i januar 2019.

Historisk hendelse

Gjennom mandag er det blitt klart at statsminister Solberg og lederne for Venstre og KrF vil fortsette å regjere sammen uten Frp. Det gjør dagens hendelse unik i norsk politisk historie.

– Det har i hvert fall ikke skjedd at et parti har gått ut av regjeringen samtidig som regjeringen fortsetter. Jeg kommer ikke på noen i farten, sier postdoktor og statsviter Peter Egge Langsæther ved NTNU i Trondheim.

– Jeg kan heller ikke komme på at det har skjedd tidligere, skriver Bernt Aardal i en SMS til Aftenposten. Han er valgforsker og professor ved Institutt for statsvitenskap i Oslo.

Tor G. Stenersen

– Så vidt jeg vet har det ikke skjedd. Det som er vanlig er jo at regjeringen går av når samarbeidet bryter sammen, slik det skjedde da Syse-regjeringen gikk av i 1990, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Aftenpostens gjennomgang av samtlige 18 tidligere samarbeidsregjeringer viser at de tre statsviterne har rett.

Siden dagens politiske system med parlamentarisme ble praktisert fra 1884, har det har aldri skjedd at et parti har forlatt regjeringen uten at statsministeren og resten av regjeringen har gått av.

Fakta: Tidligere samarbeidsregjeringer som har gått av utenfor nederlag i stortingsvalg Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997–2000 (Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet): I statsråd 10. mars 2000 søkte regjeringen avskjed etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget.

Jan P. Syses regjering 1989 – 1990 (Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: I statsråd 29. oktober 1990 søkte regjeringen avskjed på grunn av intern uenighet om Norges tilknytning til De europeiske fellesskap (EF).

Kåre Willochs regjering 1981 – 1986 (Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet): I statsråd 2. mai 1986 søkte regjeringen avskjed etter at statsminister Willoch hadde stilt kabinettsspørsmål i saken om økonomiske innstramninger og fått flertall mot seg i Stortinget.

Per Bortens regjering 1965 – 1971 (Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti): I statsråd 2. mars 1971 søkte Per Bortens regjering avskjed på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF).

Abraham Berges regjering 1923 – 1924 (Frisinnede Venstre og Høyre): I statsråd 23. juli 1924 søkte regjeringen avskjed etter ikke å ha fått tilstrekkelig støtte i Stortingets for alkoholforbudet.

20 år siden forrige koalisjonsregjering kollapset

Forrige gang en norsk samarbeidsregjeringsprosjekt kollapset mellom stortingsvalg, var da sentrumsregjeringen bestående av KrF, Venstre og Sp gikk av i den såkalte gasskraftsaken i mars 2000.

Trygve Indrelid

Også andre samarbeidsregjeringer har søkt avskjed etter å ha lidd nederlag i Stortinget. Det skjedde da Kåre Willochs Høyre-ledede regjering søkte avskjed i 1986 etter at den fikk flertall imot seg i Stortinget i saken om økonomiske innstramminger.

I 1924 var det manglende støtte i Stortinget for et alkoholforbud som var årsaken til at Abraham Berges regjering, bestående av Frisinnede Venstre og Høyre, søkte avskjed.

I 1990 gikk regjeringen Syse av på grunn av uenighet om Norges tilknytning til EU, som den gang het Det europeiske fellesskapet (EF).

Uenighet om EF var også årsaken til at Per Bortens regjering gikk av i 1971.