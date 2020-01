Samtidig er det nye flertallet i Viken ett skritt nærmere å gjøre alvor av truselen om å trekke sin lånegaranti til E18-prosjektet. (Se lenger ned i artikkelen.)

Rett før jul varslet den nå avtroppende samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp) at regjeringen sendte finansieringsplanen (bompengeproposisjonen) for E18 vest for Oslo til Stortinget.