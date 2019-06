Tirsdag ble det klart at Utlendingsdirektoratet (UDI) har opphevet avslaget om opphold i Norge for au pairen til justisminister Jøran Kallmyrs familie. Aftenposten omtalte 29. mai at hun måtte dra fra Norge fordi UDI mente hun hadde jobbet ulovlig hos Kallmyr.

I pressemeldingen skriver UDI at det opprinnelige avslaget til au pairen ble gitt på bakgrunn av opplysninger hun ga i søknaden. De ble tolket som at hun jobbet hos familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert hos politiet.