Regjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass

– Det betyr at for eksempel personer som er dømt for pedofili, ikke får muligheten til å få et pass når de er på prøveløslatelse, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til TV 2.

Forslaget innebærer at de som er på prøveløslatelse, ikke kan dra ut av Schengen-området.

– Da kan for eksempel ikke pedofile som har fått prøveløslatelse, reise til Filippinene, Thailand eller afrikanske land, der det kan være stor risiko for at de begår overgrep mot barn, sier han.

Kanalen har ved flere anledninger meldt om overgrepsdømte nordmenn som reiser til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn.