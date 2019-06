Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden

Viken KrFU-leder Simen Bondevik er blant dem som skal gå, ifølge Vårt Land.

Han mener Ropstad burde gå i toget dersom han mener alvor med fine ord om solidaritet og mangfold.

– Jeg står ikke inne for alt FRI står for, så jeg kan forstå de som ikke går i Pride. Jeg tror det handler litt om hvordan man tolker paraden. Før var paraden mer politisk i tråd med FRIs agenda, men nå er det blitt en folkefest for mangfold som alle burde kunne klare å stille seg bak, sier Bondevik.

Enebakk KrF-leder Birger Torgersen synes det er trist at Ropstad ikke går.

– Jeg syns det er et slag under beltestedet til mennesker som sliter med å akseptere sin egen legning, folk som sliter med å komme ut av det berømte skapet. Han hjelper ikke mennesker ved ikke å gå, sier Torgersen.

Ropstad begrunner sitt valg med at han er sterkt uenig i mange av sakene arrangør FRI står for, om for eksempel sexkjøpsloven og surrogati.

Leder Tom Landås i Haugesund KrF gikk i Pride-paraden for første gang i fjor, noe som skapte både reaksjoner og støtteutspill. Han tror mange i KrF har en feilaktig oppfatning av hva Pride er.

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold er blant dem som deltar, trolig som den eneste av KrFs stortingsrepresentanter. Også KrFU-leder Martine Tønnessen skal delta.

– Jeg skal gå, det har jeg også gjort før. For meg handler Pride om mangfold og retten til å elske den man vil, sier hun.

Pride-paraden i Oslo gjennomføres lørdag 22. juni.