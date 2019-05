Innstillingene gjelder ved 14 av de 15 flyplassene SAS opererer fra, med unntak av Kirkenes i Finnmark. Dette til tross for at det allerede torsdag ettermiddag ble varslet at streiken går mot en slutt. Den offisielle beskjeden kom klokken 23 torsdag.

Fakta: Pilot-streiken i SAS * Norge: 545 piloter organisert i Norsk Flygerforbund og Parat. * Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotförening. * Danmark: 372 piloter organisert i Dansk Pilotforening. * Totalt: 1409 piloter i Norden.

Flest innstillinger er det i Bergen, hvor 14 fly blir stående på bakken. Det viser en oversikt på Avinors nettsider klokken 4.15 natt til fredag.

SAS oppfordrer de reisende som har flybillett for en avgang fredag, til å møte opp på flyplassen som normalt.

– Da bør man møte opp på flyplassen som normalt, og ta utgangspunkt i det. Nå skal vi virkelig legge oss i selen for å få flyene i rute igjen, sier kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til VG.

– Det kan bli kanselleringer, men det går også an å stå på venteliste. Det kan hende det blir ledige plasser fordi folk allerede har planlagt alternative reisemåter, sier Johansen videre.

Disse er innstilt

Innstillingene er som følger ved Norges åtte største lufthavner: Oslo: 10, Bergen: 14, Stavanger: 9, Trondheim: 4, Bodø: 2, Kristiansand: 3, Tromsø: 6 og Ålesund: 5.

Det er i tillegg totalt åtte kansellerte avganger fra Alta, Harstad/Narvik, Haugesund, Kristiansund, Molde og Svalbard.

Det er ikke bekreftet offisielt fra SAS hvor mange avganger som eventuelt vil bli innstilt og hvor mange passasjerer som vil bli rammet.

Kan ta tid

Nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften.

Men selv om streiken er over, vil det ta tid før alle flyene går som normalt igjen.

– Nå setter vi i gang det operative med å få crewet på plass, flyene klar for flyvninger og passasjerene opp i luften, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS.

Han vil ikke spekulere rundt hvor lang tid det vil ta, og SAS ber passasjerer om å holde seg oppdatert på deres hjemmesider.

Treårig avtale

– Jeg kan med lettelse informere våre kunder og våre medarbeidere at vi nå kan legge denne konflikten bak oss. Vi har nå i kveld tegnet en ny kollektivavtale med våre fire pilotforeninger, sa SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson på pressekonferansen i Stockholm torsdag kveld.

Han fortalte at avtalen er treårig og gir SAS en ny fleksibilitet ved at hver enkelt pilot kan fly både korte og lange ruter.

Han ba kundene om unnskyldning.

– Jeg vil be våre strandsatte passasjerer om unnskyldning. Det kommer til å ta minst ett døgn innen vi er tilbake i normal rytme. Jeg har full forståelse for at vi har en jobb å gjøre for å vinne tilbake tilliten fra våre kunder, sa Gustafson.

Leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, er fornøyd med avtalen.

– Vi har fått gjennomslag for veldig mye av kravene som var viktige for oss. Vi har vært tydelige i mediene på hva dette vært. Spesielt det med turnusplaner har vi fått gjennomslag for. Det er en god avtale. Også på ansettelsestrygghet vi enige om hvordan det skal løses, sier han til pressen utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo.

– Lang streik i flybransjen

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo betegner den syv dager lange pilotstreiken som lang.

– Det er en lang streik i flybransjen. Men en uke er ikke langt hvis vi ser på alle typer streiker. En til to uker er ganske vanlig, men her er det stor variasjon, forteller hun til Aftenposten.