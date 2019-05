Blant de flere tusen som er glad for at SAS-streiken er over, er familien Langnes.

De kom fra London torsdag kveld og skulle reise videre til Kristiansund der de skal på konfirmasjon lørdag.

På grunn av streiken ble de sendt på hotell ved Gardermoen. Fredag morgen kunne de fortsette turen til Kristiansund.

- Jeg var bekymret for at konfirmasjonen kunne ryke. Heldigvis er streiken over. Nå slapp vi unna med en ekstra overnatting på veien, sier Monica Langnes som har med barna Matheo (10) og Amine.

Barna virker litt slitne etter at de måtte våkne grytidlig for å rekke flyet som går ved 08-tiden.

- Nå gleder vi oss til å se familien, sier Monica Langnes før trioen haster videre til sikkerhetskontrollen.

– Kunne vært løst på en annen måte

Også Willy Nyland er på vei til konfirmasjon. Han skulle til Bodø torsdag kveld, men måtte vente til fredag morgen. I likhet med for flere andre reisende ordnet SAS hotell for Nyland.

Han har ikke veldig stor forståelse for streik.

- Prinsipielt er jeg imot streiker. Det koster begge parter mye og kunne vært løst på en annen måte, sier han.

Wasim Riaz

– Møt opp som normalt

Men selv om streiken er over, er 61 avganger innstilt fredag.

Innstillingene gjelder ved 14 av de 15 flyplassene SAS opererer fra, med unntak av Kirkenes i Finnmark.

Flest innstillinger fredag er det i Bergen, hvor 14 fly blir stående på bakken. Det viser en oversikt på Avinors nettsider klokken 4.15 natt til fredag.

SAS oppfordrer de reisende som har flybillett for en avgang fredag, til å møte opp på flyplassen som normalt.

– Nå skal vi virkelig legge oss i selen for å få flyene i rute igjen, sier kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til VG.

– Det kan bli kanselleringer, men det går også an å stå på venteliste. Det kan hende det blir ledige plasser fordi folk allerede har planlagt alternative reisemåter, sier Johansen videre.

Striden som førte til streiken har i hovedsak stått om arbeidstid, turnusplanlegging og lønn. I den treårige avtalen som nå er inngått både for Norge, Sverige og Danmark, sikres pilotene en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021.

Pilotenes krav var på 13 prosent.

Treårig avtale

Leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, sier til NTB at forhandlingene har vært kompliserte, men at han er fornøyd.

– Vi har fått gjennomslag for veldig mye av kravene som var viktige for oss. Det er en treåring avtale som adresserer alle spørsmålene og spesielt bekymringene vi har hatt, sier han og nevner blant annet ansettelsestrygghet og forhold mellom arbeid og fritid.

– Vi har en jobb som er komplisert og som har lange arbeidsdager. Vi jobber opp til 60 timer i uken med et gjennomsnitt på 47,5 timer. Da er det viktig med den forutsigbarheten som trengs slik at man kan lage et liv ved siden av jobben og ha tid til familie og venner, sier han og tilføyer at streiken har vært nødvendig. Samtidig beklager han til alle som er blitt rammet.

Den offisielle beskjeden om at streiken var over, kom klokken 2300 torsdag.

Fakta: Pilot-streiken i SAS * Norge: 545 piloter organisert i Norsk Flygerforbund og Parat. * Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotförening. * Danmark: 372 piloter organisert i Dansk Pilotforening. * Totalt: 1409 piloter i Norden.

Nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen torsdag kveld fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften.

– Jeg kan med lettelse informere våre kunder og våre medarbeidere at vi nå kan legge denne konflikten bak oss. Vi har nå i kveld tegnet en ny kollektivavtale med våre fire pilotforeninger, sa SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson på pressekonferansen i Stockholm torsdag kveld.

AP / NTB Scanpix

Han fortalte at avtalen er treårig og gir SAS en ny fleksibilitet ved at hver enkelt pilot kan fly både korte og lange ruter.

Han ba kundene om unnskyldning.

– Jeg vil be våre strandsatte passasjerer om unnskyldning. Det kommer til å ta minst ett døgn innen vi er tilbake i normal rytme. Jeg har full forståelse for at vi har en jobb å gjøre for å vinne tilbake tilliten fra våre kunder, sa Gustafson.

– Lang streik i flybransjen

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo betegner den syv dager lange pilotstreiken som lang.

– Det er en lang streik i flybransjen. Men en uke er ikke langt hvis vi ser på alle typer streiker. En til to uker er ganske vanlig, men her er det stor variasjon, forteller hun til Aftenposten.