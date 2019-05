Ny sjokkmåling: Nå er bompengelisten Bergens største parti

(Bergens Tidende): BTs partibarometer for mai sender sjokkbølger inn i partiene og blant dem som følger med på bergensk politikk.

– Helledussen. Helledussen. Helledussen.

– Ordet sensasjon blir for smått, sier BTs valgekspert Johan Giertsen til Bergens Tidende.

Med sine 25,4 prosent er Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) alene større enn de tre sittende byrådspartiene er tilsammen.

Hver fjerde bergenser som har bestemt seg, ville stemt FNB hvis kommunevalget var i dag. Og det er under fire måneder til valget 9. september.

Fakta: Mandatfordeling Rødt: 4 (+2)

SV: 7 (+2)

Ap: 13 (-13)

Sp: 2 (+1)

Venstre: 2 (-2)

KrF: 2 (-2)

Høyre: 15 (-)

Frp: 2 (-4)

FNB: 17 (+17) (endring fra forrige valg i parentes)

– En protest mot demokratiet

Målingen gir Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) hele 17 mandater i bystyret. Sammen med Frp og Høyre får bompengelisten akkurat 34 mandater. Det er det som kreves for å få flertall.

– Hvem hadde trodd det for et halvt år siden? Da var venstresiden på vei mot flertallet. Bompengelisten har snudd opp ned på alt, sier Giertsen.

– Dette må være mer enn en bompengeprotest. Dette er en protest mot demokratiet, sier Giertsen.

Han peker på at økningen i bompenger skjer midt i en valgperiode, uten at velgere har hatt noen mulighet til å påvirke.

BT treffer bompengelistens toppkandidat Trym Aafløy på Nesttun, i et område (Fana og Ytrebygda) der mer enn hver tredje velger sier at de vil stemme på FNB. Også Aafløy tror suksessen skyldes mer enn bare de nye bomstasjonene.

– Vi er gått fra å være en aksjon til en folkebevegelse. I tillegg til bompengene, er dette en uttalt misnøye med de etablerte politikerne og fremtredende politikere både lokalt og nasjonalt, sier han.

– Raseri

Han anklager de sittende politikerne for ikke å ha tatt hensyn til hvordan bompengebelastningen rammer velgerne deres.

– Det blir et raseri blant folk. Det er heldigvis få nordmenn som brenner ned ting eller driver hærverk. I stedet har vi argumentert for at vi må inn i bystyret og der beslutningene tas. Det har vi fått gehør for, sier Aafløy.

På Nesttun treffer vi en av dem som vurderer å stemme på FNB.

– Jeg vet jo ikke hva de står for i andre spørsmål, men det fine med et slikt protestparti er at man får sagt klart ifra på det spørsmålet man er mest engasjert i, sier Roald Stephansen.

Han bor landlig på Totland i Fana, og må nå betale bompenger når han skal til Lagunen, og snart også på veien til Os.

Forståelse fra Høyre

Også Høyres toppkandidat Harald Victor Hove mener bompengelistens fremgang er et resultat av en tillitskrise mellom politikere og velgere.

– Jeg kan forstå at velgere går til bompengelisten, for de oppfatter at det er lite å tape. De tenker gjerne at ingen andre har klart å fjerne bompengene, og bompengelisten har ennå ikke skuffet. Men så lenge ingen parti har 50 prosents oppslutning eller mer, må også de inngå kompromiss, sier han.

Hove håper det blir rom til å diskutere også andre saker videre i valgkampen. I bompengespørsmålet står Høyre fast:

– Å bytte politikk på dette området er ikke et alternativ for oss. Vi må bygge byen og infrastrukturen videre, men vi kan gjøre det billigere. Uansett må vi akseptere et visst nivå bompenger frem til Stortinget vedtar et bedre alternativ, sier høyretoppen.

Frp: – Ikke mye vi kan gjøre

Fremskrittspartiet er i ferd med å bli utradert i bergenspolitikken, skal man tro målingene. Partiet er nå nede i 2,7 prosent. Det er lavest av samtlige bystyrepartier.

Frps toppkandidat Tor Woldseth mener partiet er offer for en protest mot det etablerte.

– Folk er forbannet på bompenger. Det sier seg selv at når det kommer et nytt parti med dette som hovedsak, så må de ta stemmene et sted fra. Det går ut over oss.

– Hva kan dere gjøre for å snu nedturen?

– Det er opp til velgerne å bestemme hvem de vil ha til å styre. Vi kan bare stå på og fremme vår politikk som vi har gjort siden tidenes morgen. Vi har vært imot bompenger hele tiden. Men er dette er en protest mot det etablerte, så er det lite vi kan gjøre med det.

Byrådet er halvert

For byrådspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er målingen svært dyster. Alle tre partiene er halvert siden valget i 2015. Den gang fikk de 34 mandater og flertall.

I denne målingen har de kun 17 mandater tilsammen, og Ap faller under 20 prosent for første gang på minst åtte år.

– Dette er langt fra det resultatet vi ønsker å oppnå på valgdagen. Heldigvis er det flere måneder igjen til å overbevise velgerne om at vi er partiet for dem. Men vi må ta tilbakemeldingene vi får her på alvor, sier Roger Valhammer, byrådsleder for Ap.

– Flere velgere å hente

Siden BTs forrige måling, har bompengelisten hentet enda flere velgere fra både Høyre, Frp og Ap. Dette utgjør mye av veksten.

– Kan bompengelisten fortsette å vokse, eller har de nå nådd taket?

– Det er ikke mer å hente hos Frp. Men det er mer å hente hos Ap og Høyre, så det spørs hvor motstandsdyktige de velgerne som er igjen, er, sier valgekspert Johan Giertsen.

Det er imidlertid flere gode nyheter for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i bakgrunnstallene:

Hovedvekten av bergenserne som sier de vil stemme på bompengelisten, stemte på et annet parti i valget for to år siden. Det er større sannsynlighet for at disse velgerne faktisk vil stemme også i årets valg. Hadde mange av bompengelistens velgere vært sofasittere for to år siden, ville oppslutningen til bompengelisten vært mer usikker.

Bompengelisten henter velgere fra alle partier, unntatt Rødt. Dette betyr at de har mulighet til å rekruttere velgere på både venstresiden og høyresiden.

– Mest spektakulære noen gang

– Var jeg partistrateg i bompengelisten, ville jeg vært fornøyd nå. Og var jeg partistrateg i et annet parti, ville jeg vært nervøs, sier Giertsen.

At et protestparti som FNB blir størst i en stor kommune som Bergen, er helt unikt, sier Giertsen.

– Dette er det mest spektakulære kommunevalget i Bergen noen gang. I hvert fall etter andre verdenskrig.

Han viser til at når bompengelisten får over 25 prosents oppslutning i Bergen, tilsvarer det 32.000 stemmer. Det alene vil gi dem mer enn ett prosents oppslutning i et nasjonalt valg.