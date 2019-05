Helseminister Bent Høie (H) vedtok i 2016 helseforetakets plan om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Tirsdag ble den såkalte belysningen av et alternativt storsykehus på Ullevål lagt frem. Helse Sør-Øst mener Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med sju år, melder Dagens Medisin.

Helse Sør-Øst

Ferdig først i 2038

Belysningen ble bestilt av helseforetaket i januar etter sterke innsigelser fra tillitsvalgte.

Foretaket skriver videre at et nytt sykehus på Ullevål først kan stå klart i 2038.

Første fase av utbyggingen vil ifølge rapporten koste 45,4 milliarder kroner. Det er 12,8 milliarder kroner mer enn tilsvarende fase for utbygging på Gaustad.

Regnestykket gjelder ikke potensielle inntekter av tomtesalg for noen av alternativene.

Fakta: Dette er saken I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer. I januar vedtok styret til Helse Sør-Øst derfor «å belyse» Ullevål som alternativ plassering. Denne skal styrebehandles i juni. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus får en samlet kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner, ifølge anslag. Stortinget skal etter planen ta stilling til lånesøknaden til utbyggingen til høsten. X

Dyrere og lenger tid

– Rapporten viser at det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål og at det beste alternativet sannsynligvis vil være å starte en utbygging sør på tomten.

– Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad, vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. sju år), står det i rapporten.

Regjeringspartiene satte tidligere i år foten ned for en full utredning av Ullevål-alternativet. Helse Sør-Østs plan er å bygge et nytt sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.

Tillitsvalgt: – Flere kostnader ved Gaustad

Aasmund Bredeli, tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus, mener belysningen ikke er dekkende nok for å si hvilket alternativ som blir dyrest.

En av fordyrende faktorer ved Ullevål-alternativet som blir trukket frem i belysningen, er at det er behov for ny infrastruktur. Bredeli mener det ikke er tatt med som en kostnad i Gaustad-alternativet.

– Det kommer ikke frem at det også er kostnader til infrastruktur ved utbygging på Gaustad. Heller ikke tomtekostnader til riving av eksisterende bygninger på Gaustad, som pasientpasienthotellet, kommer frem, sier Bredeli.

Han mener dessuten det kan skje store endringer i planene for Gaustad og at det også der kan hende det er behov for en ny reguleringsprosess, som vil forsinke sykehusbyggingen der.