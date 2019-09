Konkurransen i charterbransjen er tøff, men selskapene samarbeider også. Dette kan nå skape problemer for kunder som har reist eller om kort tid skal reise med konkurrentene til Ving. Vings konkurrenter jobber med å skaffe seg oversikt over hvem som rammes og hvordan de skal få passasjerene frem.

For Ving kunder som skal reise for eksempel i høstferien, er det fortsatt muligheter til å finne turer sydover.

TUI

– For oss så gjelder det nå å full oversikt over våre kunder som eventuelt er booket på et Thomas Cook-fly, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI Norge.

Og hun forklarer at selskapet har en flyvning denne uken, 59 personer fra Oslo til Gran Canaria.

– Vi jobber nå med å finne alternativ flyløsning for dem, sier hun.

Hun forklarer at selskapet har delt charterfly også med SAS. De flyvningene går som vanlig.

– Vi ser nå økt pågang både på nettsidene våre og til kundesenteret vårt, ca. 60 prosent av dagens henvendelser er fra kunder som har bestilt en reise med Ving og mange ønsker nå alternativer til årets høstferie først og fremst. Vi jobber så raskt vi kan med å betjene alle henvendelsene som nå kommer inn, forklarer hun.

Fakta: Ving i Norge Reisearrangør som selger charterreiser, flybilletter og hotellovernattinger. Selskapet selger reiser til mer enn 350 reisemål i over 50 land. * Ving Norge har 75 ansatte og omtrent 400.000 reisende årlig. * Ving Norge eies av det internasjonale konsernet Thomas Cook, som gikk konkurs 23. september. * Ving Norge hadde i 2017/2018 en omsetning på drøyt 3,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 155 millioner kroner. * Ving ble etablert som turoperatør i 1970. I 1989 kjøpte Ving opp Saga Solreiser som var Norges første charterselskap og sendte de første turistene på chartertur til Mallorca allerede i 1959. * I 1989 ble SAS Leisure Group dannet. Selskapet omfatter Ving, Sunwing, Saga og Scanair. * Konsernet skiftet navn til Scandinavian Leisure Group i 1994 og kjøpte senere opp Tjæreborg og Spies. * I 2004 fusjonerte virksomheten til My Travel Norway. * My Travel fusjonerte i 2007 med Thomas Cook Group. Samme år ble Saga Solreiser lagt ned som varemerke.

Apollo

– Dette er veldig trist, for hele bransjen og alle involverte. For vår del går alt som normalt. Vi har ett fly som vi deler med Ving, til Hurgada i Egypt. Det letter ikke opp før 18. oktober. Der leter vi etter alternativer nå, forklarer Beatriz Rivera, PR- og innholdsansvarlig i reisebyrået Apollo, en av Vings hovedkonkurrenter i Norge.

Apollo merket økt pågang allerede i morges.

– Noen lurer på om de påvirkes, andre vil ha nye reiser, forklarer hun.

Ifølge henne er ikke høstferien helt fullbooket, så du kan fortsatt komme på ferie.

– Vi har også ruteflypakker. På de tradisjonelle charterreisene har det vært godt fylt opp en stund. Ingen av våre andre flyvninger påvirkes av dette, sier hun.

Detur

Detur har ikke egne flyvninger fra Oslo i år, men har merket en viss pågang av passasjerer, opplyser selskapet på sin pressetelefon.

Hos ticket.no, som selger for blant annet Apollo, Ving og Tui, har man merket økt pågang, forklarer Ellen Wolff Andresen i en e-post til Aftenposten.

Ticket.no har ikke egne reiser.

– Kunder vil vite hva som skjer med deres reise. Vi henviser til informasjon fra Ving, forklarer hun og skriver at siden Ving Norden ikke er konkurs, gjelder Vings vanlige avbestillingsregler. Kunder som vil booke til en annen reise kan ikke «flytte over» pengene sine til f.eks. Apollo eller TUI.

– Vi avventer mer info fra Ving og er beredt på å takle økt pågang, avslutter hun.