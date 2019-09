«Jeg har ingenting – nothing! – å leve av»

39-åringen kom til Norge fra Etiopia i 2002. Hun har fått avslag på alle søknader om oppholdstillatelse. Men hun tør ikke å dra tilbake til landet hun flyktet fra. I stedet velger hun å leve i skjul et sted i Rogaland.

Keisha er ikke hennes egentlige navn. Hun er en av mange tusen ureturnerbare asylsøkere i Norge. Ingen vet nøyaktig hvor mange. De lever helt uten rettigheter i et av verdens rikeste land. Myndighetene mener de oppholder seg ulovlig i Norge og har inndratt arbeidstillatelser, skattekort og personnummer.

Arne Viste fra Sola mener dette er galt. Sivilingeniøren har i flere år valgt å formidle arbeid til ureturnerbare asylsøkere gjennom bemanningsbyrået Plog AS, hvor han er daglig leder. Det førte til at Oslo politidistrikt har tiltalt ham for brudd på Utlendingsloven.

Fakta: Rettsaken mot Arne Viste Oslo tingrett: Sola-mannen Arne Viste er tiltalt for brudd på utlendingsloven. Gjennom firmaet Plog AS gir han arbeid til asylsøkere som ikke har arbeidstillatelse og derfor ikke har lov å ha lønnsarbeid. Blir han dømt, risikerer han bøter eller fengsel i inntil to år. 29 personer: Plog AS fungerer omtrent som et bemanningsbyrå. Personene blir ansatt i firmaet og får lønnen sin derfra. Det trekkes skatt som settes på egen konto. Arbeidet skjer i forskjellige bedrifter, alt fra bilpleiefirma til kebabrestaurant. Så langt har om lag 60–70 personer fått arbeid gjennom Plog. Tiltalebeslutningen omfatter 29 av disse. Kjemper: Til Aftenbladet uttalte Viste i juli at han er glad for å bli tiltalt og klar til å gå i fengsel om nødvendig. Han håper at myndighetenes behandling av ureturnerbare asylsøkere skal endres. Han mener at staten ifølge Grunnloven ikke har rett til å nekte dem arbeid. Ureturnerbare: Ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) oppholder det seg mellom 3000 og 5000 ureturnerbare asylsøkere i Norge til enhver tid. Dette er personer som har fått avslag på sin asylsøknad, men som ikke kan tvangsutsendes fra Norge av ulike årsaker.

Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett. Arne Viste mener myndighetene ikke har lov til å nekte disse menneskene arbeid og viser til Grunnloven:

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

– Dette betyr at myndighetene har plikt til å hjelpe mennesker til arbeid. Men i stedet velger de å trykke dem ned. Disse menneskene har omtrent ingenting å leve av og får heller ikke muligheten til å jobbe. Situasjonen blir helt håpløs, sier Viste.

Han viser også til menneskerettsloven, som er gjeldende norsk lov, som sier at «konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid ...»

Fratatt jobbmuligheten

Keisha klemmer hendene. Hun sitter på bakerste stolrad i en av kirkene i Stavanger. Det er formiddag og kirken er tom. Småbarnsmoren fra Etiopia lever med en konstant frykt for at politiet skal dukke opp. Derfor kan hun ikke oppgi korrekt navn eller andre spor som avslører hennes identitet. Men hun vil fortelle historien sin.

Da hun kom til Norge i 2002, fikk hun skattekort og arbeidstillatelse. Det ga henne muligheten til å komme seg i arbeid mens utlendingsmyndigheten behandlet hennes søknader om oppholdstillatelse.

– Jeg tok renholdsjobber. Vasket på Ikea og i kirker. Lønnen gjorde at jeg kunne leie leilighet og leve et normalt liv, sier hun.

I 2011 ble alle uten oppholdstillatelse fratatt muligheten for å jobbe. Keisha fikk ikke lenger skattekort eller arbeidstillatelse. Arbeidsgiveren måtte avslutte ansettelsesforholdet.

– Jeg har ikke jobbet siden 2011. Jeg har ingenting – nothing! – å leve av. Jeg får ikke jobbe og jeg får ingen støtte fra Nav, sier hun.

I april 2015 ble hun og barnet kastet ut av leiligheten hun bodde i. Nav sa at hun ikke lenger var berettiget bostøtte eller penger til livsopphold.

Da Rogalands Avis omtalte saken, svarte Nav følgende – på generelt grunnlag:

«Mennesker som har fått endelig avslag på sin asylsøknad ikke har krav på sosiale tjenester. Det er gjort slik for at disse tjenestene ikke skal forlenge et opphold etter et endelig avslag. Jeg har ingen problemer med å se den menneskelige faktoren i disse sakene, men Nav kan ikke overprøve regelverket», uttalte Stig Veland, leder Nav på Eiganes og Tasta til Rogalands Avis.

Barnet flyttet inn hos faren, som er hennes eksmann. Selv måtte hun oppsøke ulike institusjoner for å få sove på en madrass eller benk. Så fikk hun låne et rom hjemme hos en av familiene som tilhører menigheten hun går i. Nå bor hun på en sofa hos gode venner. Mat og klær får hun av andre venner.

– Jeg ber Gud om at livet må bli kort. Jeg kan ikke leve slik. Jeg ønsker at barna skal ha gode minner om sin mor, men det kan jeg ikke gi dem.

For over ett år siden sendte hun CV-en sin til Arne Viste. Hun hørte at han kanskje kunne ordne jobb til henne. Så langt har det ikke ordnet seg.

– Jeg kan gjøre hva som helst. Mens jeg venter på svar, tar jeg vaskejobb hos private en gang iblant, sier hun.

Hun kjenner til rettssaken og håper Arne Viste vinner den.

– Jeg håper saken vil ende bra. Det er ikke bra for sinnet til et menneske å leve på denne måten. Kommer jeg i arbeid, vil jeg kunne forsørge meg selv og familien. I tillegg vil jeg kunne hjelpe andre. Det vil være bra for meg og for landet, sier hun.

Skjønner fortvilelsen

Sultan Belay skjønner veldig godt frustrasjonen som mange ureturnerbare asylsøkere opplever. Han har vært i samme situasjon selv.

I 2003 kom han til Norge fra Eritrea. Hjemlandet var preget av borgerkrigslignende tilstander. Ifølge Amnesty ble det på den tiden holdt minst 10.000 politiske fanger fengslet i underjordiske celler og containere.

Sultan Belay ble plassert på asylmottaket på Dale mens utlendingsmyndigheten behandlet søknaden om oppholdstillatelse. Svaret ble nei. Forholdene i Eritrea gjorde det imidlertid umulig å sende ham tilbake. Sultan Belay ble en ureturnerbar asylsøker.

For å få dagene til å gå på asylmottak, jobbet han gratis som rengjøringshjelper. Helt til en annen beboer spurte om han ville jobbe hos Solabakeren. Det ville Belay.

På dette tidspunktet var det ingen problem å få arbeidstillatelse og skattekort. 31. mars 2004 fikk han sin første lønn. Litt over 9000 kroner, minus drøye 2000 kroner i skatt. Lønnsslippen har han tatt vare på som et godt minne.

Belay fikk etter hvert to barn og flyttet ut av asylmottaket. Lønnen gjorde at han kunne leie leilighet. Først med noen venner i Rosenli, deretter i egen leilighet på Sola.

Skattekortet for 2011 fikk han aldri. Myndighetene hadde strammet inn på reglene for arbeidstillatelse og Belay fikk ikke lenger jobbe.

– Da sa jeg at vi bare bruker skattekortet fra året før, sier Bjørn Sverre Hagen, innehaver av Solabakeren.

Dermed fortsatte Belay å lage lapper, potetkaker, lefser og waldorfsalat – selv om det strengt tatt var blitt ulovlig arbeid. Han fikk lønn som før – og betalte skatt som før.

Solabakeren måtte betale 50.000 i bot

For Bjørn Sverre Hagen handlet ikke dette om noe idealistisk holdning.

– Når du kommer så tett på mennesker som jeg gjorde med Sultan, er det vanskelig å ikke bry seg. Jeg ville Sultan alt vel. Han hadde to barn i Norge, hvordan skulle de klare seg? Derfor fikk han fortsette å jobbe uten lov, sier Hagen.

Arbeidet pågikk til politiet en dag troppet opp på bakeridøra på Grannessletta 100 B. To sivilkledde polititjenestemenn forklarte at Hagen risikerte bot på 350.000 kroner for å ha hatt i arbeid en person uten arbeidstillatelse.

Belay måtte slutte på jobb. Med trusler om bot kunne ikke Bjørn Sverre Hagen lenger holde sin gode venn i arbeid. Uten lønn ble dagene svært krevende for Belay. Han hadde ikke lenger penger til nødvendig livsopphold, selv om han hadde betalt skatt i alle år. Heldigvis hadde han lagt til sides litt av lønnen han hadde tjent gjennom årene.

– Jeg fikk ikke pengestøtte fra Nav siden jeg ikke har personnummer. Jeg fikk heller ikke gå på norskopplæring, sier Belay.

2012 fikk han sitt livs julegave. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ga han varig oppholdstillatelse. Begrunnelse var at all medieomtale av saken hans gjorde det farligere å sende ham tilbake til Eritrea.

Belay kunne igjen iføre seg den hvite arbeidsuniformen med svarte prikker og bakerlua.

Hvor viktig var jobben?

– Jeg trengte jobben for å leve. Uten den ville jeg ikke klart meg, sier han.

Med oppholdstillatelsen på plass følger det også rettigheter. Han fikk fastlege, tilbud om 600-timers norskkurs og han kunne får seg førerkort.

Han tenker mye på alle som fortsatt er i den situasjonen han var i.

– Stakkars dem. De kan ikke gjør noe.

Boten til Bjørn Sverre Hagen ble til slutt redusert til 50.000 kroner.

– Det er ikke mulig å hjelpe alle. Vi skal være inkluderende, men vi kan ikke være inkluderende med hele verden samtidig, sier Hagen.

– Fullt mulig med retur

Ureturnerbar eller papirløs? Begrepene er flere. Alle utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge, er ifølge Utlendingsdirektoratet irregulære migranter.

I en kronikk i VG poengterer politiet og Utlendingsdirektoratet at ureturnerbare asylsøkere ikke nødvendigvis er ureturnerbare.

«Det er svært sjelden at noen ikke kan reise hjem hvis de selv aktivt medvirker til det. Norske myndigheter har egne ordninger for assistert retur i regi av International Organization for Migration (IOM). Over 1600 benyttet seg av denne ordningen i fjor, flere av dem til land der tvangsretur er vanskelig eller umulig å få til», skriver daværende sjef for Politiets utlendingsenhet Kristin O. Kvigne og UDI-direktør Frode Forfang.

Politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal skal være aktor i rettssaken mot Arne Viste og hans firma Plog.

– Arne Viste mener saken er prinsipiell, deler du den oppfatningen?

– Egentlig ikke. Det er rimelig åpenbart at Grunnloven ikke gir enkeltmennesker rett til å jobbe. Grunnloven er tradisjonelt forstått som en programerklæring om at myndighetene skal legge til rette for arbeid. Vi hadde ikke i Norge hatt et høyt antall straffedommer om straff for arbeid uten arbeidstillatelse, eller bruk av slik arbeidskraft, dersom Arne Vistes tolkning var riktig, sier politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal.

Han legger til:

– Hypotetisk sett, gitt at Grunnloven ga enkeltindivider rett til jobb, så ville det uansett måtte være en forutsetning at arbeidet var lovlig etter norsk lov. Det ville for eksempel fortsatt ikke være lov å jobbe som kriminell fordi det er straffbart å stjele. En lege måtte fortsatt ha utdannelse som lege for å kunne jobbe lovlig som lege. En utenlandsk statsborger må selvfølgelig ha tillatelse til både å være og arbeide jobbe i Norge for å kunne jobbe lovlig i Norge. Dette er grunnleggende forutsetninger, sier Skurdal.

Han ser at denne saken kan ha en politisk side, men mener det er feil å bruke domstolen til å forfekte et politisk syn.

– Norsk politi og påtalemyndighet følger lover og regler vedtatt av Stortinget. Reglene kan selvsagt endres av Stortinget i tråd med det folkevalgte flertallets oppfatning.

En annen historie

– Jeg har forståelse for at enkelte kan synes det er vanskelig at mennesker de er blitt godt kjent med, ikke får lov til å oppholde seg i Norge. Om opphold ikke er innvilget, eller utlendingen er utvist, er det antakelig fordi myndighetene ser en annen historie, eller andre fakta, enn den som er kjent i lokalmiljøet. Falske forklaringer er en stor utfordring for utlendingsmyndigheten som fatter sine vedtak etter at saken er så opplyst så godt som mulig. Vedtakene må respekteres, sier politiadvokaten.

Sørvest politidistrikt henla etterforskningen mot Arne Viste i 2017. Skurdal kan ikke se at dette er uttrykk for ulike oppfatning av jussen mellom politidistriktene.

– Stavanger henla på grunn av bevisets stilling. Nå har vi fått bedre bevis i saken. Så lenge Viste fortsetter denne ulovlige virksomheten er vi nødt til å reagere, sier politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal.