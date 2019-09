Kvinne reddet opp fra sjøen i Oslo – to personer sett løpe fra stedet

Politiet ble først varslet om hendelsen klokken 3.33 av en person som så kvinnen i havet, men som ikke klarte å få til en dialog med henne. Det var derfor tvil om hun var ved bevissthet.

Fem minutter senere var en politipatrulje i sjøen, og klokken 3.40 var kvinnen på land. Hun er nedkjølt og får behandling av ambulansepersonell på stedet, men skal ikke være alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB. Kvinnen er kjørt til legevakten for videre behandling, og politiet vil gjøre ytterligere avhør av henne søndag.

Hørte rop

Et annet vitne tok også kontakt med politiet. Vedkommende hadde hørt rop og så fra leilighetsvinduet sitt at kvinnen falt i vannet, samtidig som han så to personer løpe fra stedet.

– Dette ser vi alvorlig på. Det var ingen garanti for at noen skulle observere dette, og det er en mulighet for at hun kunne ha blitt liggende i sjøen, sier Pedersen.

Etter å ha fått behandling på stedet, ble det gjort et raskt avhør av kvinnen.

– Hun har forklart at hun gikk sammen med to menn. En skal ha løftet henne opp på skuldrene og kastet henne i sjøen. Etter det husker hun ikke stort mer, forteller Pedersen til NTB like før klokken 5.30.

Meldte seg for politiet

Like før klokken 6 søndag morgen opplyser politiet til VG at to menn i 20-årene har meldt seg etter hendelsen.

– De to mistenkte har møtt opp på politihuset, og de er i samtaler med krimvakten. Hvilken relasjon de har med fornærmede, er så langt ukjent for meg, sier han.

Politiet jobber med å avhøre vitner, samtidig som de sjekker videoovervåkingen for å få en bedre beskrivelse av de to mennene.