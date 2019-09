Se listen over hunderasene nederst i saken.

Oversikten over 12 av de første obduserte hundene viser at det er 10 ulike hunderaser som har dødd på grunn av den mystiske sykdommen, som veterinærene ennå ikke har funnet ut årsaken til. Det viser en oversikt som Aftenposten har fått av Veterinærinstituttet.

Umulig å vite hva hundene er smittet av

De 12 hundene ble mottatt på Veterinærinstituttet i perioden 2.-12. september og kommer fra ulike steder i landet. Seks av de 12 hundene kommer fra Oslo og Akershus, to av hundene er fra Sogn og Fjordane, mens tre av dem kommer fra Vestfold, Hedmark og Buskerud.

Får svar på virusprøver fredag

Veterinærinstituttet og Mattilsynet har foreløpig ingen svar på årsaken til at noen hunder får blodig diaré og dør raskt etterpå, mens andre blir friske. Så langt er minst 27 hunder døde.

I tillegg til de 12 hundene i oversikten, er tre hunder obdusert ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Ifølge Veterinærinstituttet vil de få svar på de første virusprøvene i løpet av fredag.

– Ingen typiske fellestrekk mellom hundene

Kristian Hoel, leder for seksjon for høyrisikoagens og patologi ved Veterinærinstituttet, mener det ikke er noen typiske fellestrekk mellom hundene som er obdusert, selv om han påpeker at de fleste er fra Oslo og omegn.

– Disse 12 hundene har hatt de typiske obduksjonsfunnene med blodig tarmbetennelse, og funn av providensia-bakterien, forteller Hoel.

Flere av hunderasene er små av størrelse, men Hoel mener det kan være tilfeldig.

– Den første hunden som vi mottok var en engelsk setter, som er relativt stor. Selv om flere av de 12 hundene er små raser, er det mest sannsynlig en tilfeldighet, sier Hoel.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet vil ta inn et begrenset antall flere døde hunder til obduksjon framover, og da vil større hunder være prioritert.

Dette er de 12 første hundene som er obdusert:

1. Engelsk setter

2. Tibetansk spaniel

3. Irsk setter

4. Tibetansk spaniel

5. Blanding

6. Yorkshire terrier

7. Kanindachs

8. Shih Tzu

9. Blanding

10. Papillon

11. Shetland sheepdog

12. Shetland sheepdog