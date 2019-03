Viking Sky-passasjerer får pengene tilbake – og tilbud om nytt cruise

Passasjerene vil også få en personlig invitasjon til å reise på et nytt cruise med Viking som kompensasjon og plaster på såret, opplyser Viking-eier Torstein Hagens rådgiver, Jon Mørland, til NTB.

– I tillegg har selvsagt Viking tatt ansvar for kostnader knyttet til hjemreise og så videre, sier han.

I alt 36 personer måtte til sykehus for behandling etter havariet i Hustadvika i helgen, og tirsdag var sju passasjer fortsatt innlagt på sykehus, opplyser Helse Møre og Romsdal.

Det er ventet at flere av disse blir utskrevet i løpet av dagen. For en av pasientene er tilstanden fortsatt alvorlig, men stabil, opplyser helseforetaket. Pasienten ligger på intensivavdelingen ved Kristiansund sykehus.

Det er foreløpig uklart om noen av de 915 passasjerene vil gå til sak mot selskapet etter havariet. Imidlertid må slike søksmål skje i Sveits, der Viking Ocean Cruises er registrert.

I betingelsene som er knyttet til billettene, heter det blant annet at alle tvister som oppstår i henhold til vilkårene og betingelsene for passasjerbillettkontrakten, eller som direkte eller indirekte er knyttet til selve cruiset, er underlagt Sveits' lover og må tas for en domstol i Basel i Sveits.