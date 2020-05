PST fikk Manshaus-tips: «Hyperinteressert i reaktive politiske bevegelser»

I juni 2018 mottok PST et tips om terrortiltalte Philip Manshaus. Tirsdag ble tipset lest opp i Asker og Bærum tingrett, der rettssaken mot Manshaus pågår i disse dager.

Fakta: Terrorrettssaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte Manshaus’ bolig, fant de hans 17 år gamle adoptivsøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen død. Manshaus er tiltalt for begge forholdene. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Siste dag i retten blir 26. mai. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

Tipseren var bekymret for Manshaus’ ekstreme holdninger blant annet om innvandrere og kvinner.

«Etter rådgivning med en venn tenker jeg at det er bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite», heter det i tipset.

Tipseren skriver videre at han er spesielt bekymret for en ung mann han har møtt et par ganger. Tipseren la merke til «sterke politiske og konservative standpunkter» fra en ung person.

«Hyperinteressert i reaktive politiske bevegelser»

«Politisk, nasjonalist, ønsker en autoritær stat, ønsker ikke å stemples som høyreekstrem, men reagerer veldig anerkjennende på betegnelsen», er en beskrivelse av 22-åringen som PST fikk.

Hans holdninger overfor homofile og kvinner i Forsvaret var også et tema i tipset.

«Han er hyperinteressert i reaktive politiske bevegelser. Promoterer et ansvar for å få mange barn. Nylig meldt inn i en skyteklubb og godkjent for bruk av skytevåpen», meldte tipseren til PST 14 måneder før angrepet mot moskeen i Bærum.

Det kom ikke frem i retten hvordan PST behandlet tipset.

– Vi gjorde flere og grundige undersøkelser av ham. Men vår vurdering den gang var at det ikke var grunn til å gå videre. Det er vårt oppdrag å forebygge terror. Det har vi ikke lykkes med i dette tilfellet, sa seksjonsleder i PST, Arne Christian Haugstøyl, til Aftenposten to dager etter angrepet mot moskeen i fjor.

Vurderte å bli skomaker

Politiet fant også et notat over Manshaus’ kortsiktige og langsiktige mål i hans notater. Ett av målene var å undersøke «andre håndverksprofesjoner, som for eksempel skomaker».

Han hadde også mål om å bytte leietager for sin leilighet på Grünerløkka for å øke månedlige inntekter.

Å skaffe førerkort for kjøring med tilhenger, ta førerkort for minibuss, etablere materiallager, kjøpe håndvåpen og anskaffe brynje var noen av målene han hadde for 2019 og 202