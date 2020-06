Lite smitte fra dyr til mennesker i Norge

Trond J. Strøm

Denne uken dataene for 2019 til EFSA (European Food Safety Authority) fra Veterinærinstituttet i Norge. Den norske zoonoserapporten publiseres i juni. Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Det er lite smitte fra dyr til mennesker her, selv om det finnes mange virus og bakterier som teoretisk sett kunne smittet.

– Sjansen for å få smitte fra dyr er mye større i en del andre land. Vi jobber kontinuerlig med å bedre dyrehelse, utrydde sykdommer og begrense smitte. Overvåkingen av dyrehelsen og mattryggheten i Norge er av stor betydning for folkehelsen. Det er også et poeng her at mennesker kan smitte dyr, sier fagansvarlig for zoonoser, Hannah Joan Jørgensen, ved Veterinærinstituttet.

De samarbeider med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Tom A. Kolstad

Fakta: Reagerer forskjellig på smittestoff Dyr og mennesker er følsomme for ulike smittestoff. Noen smittestoff blir både mennesker og dyr syke av. Noen blir bare mennesker syke av. Noen blir bare dyr syke av. Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (begge veier). De kan smitte direkte mellom dyr og mennesker, gjennom maten eller med ulike vektorer, for eksempel enkelte insekter. Mennesker, dyr og miljø deler et reservoar (en stor samling) av smittestoffer, virus, bakterier og parasitter. Man trenger ikke bli syk om man møter et smittestoff. Kilde: Forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Norge har kontroll på smitte fra dyr til mennesker

Norske matproduserende dyr er fri for salmonella. Det er kun sporadiske eksempler av smitteoverføring, for eksempel fra småfugl som kommer inn i fjøset.

Fastlands-Norge har heller ikke de aller farligste zoonosene som rabies (hundegalskap), storfetuberkulose eller brucellose som andre land sliter med, og som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker.

Vi har ikke parasitten Revens dvergbendelorm, som Sverige har. Derfor må hunder ha ormekur, når de skal over grensen.

Trikiner fra blant annet svinekjøtt er ikke påvist hos gris siden 1994. Harepest eller tularemi dukker innimellom opp hos gnagere og kan smitte ved jakt eller at folk drikker forurenset vann på fjellet.

Bakterien E. coli (VTEC) som kan gi blodig diaré har økt de siste årene. Mennesker smittes etter kontakt med dyr, avføring fra dyr eller forurenset mat eller vann.

– Samlet sett er vi heldige i Norge. Vi overvåker et konsentrert knippe med zoonoser. I Norge har vi kontroll på dette, sier Jørgensen.

Alf Ove Hansen / Scanpix

Mat er ofte kilde

Norske zoonoserapporter de siste årene viser:

Forekomsten av smitte i Norge er stabil. De vanligste bakterieinfeksjonene i rapporten er Campylobacter og salmonella som gir mage -tarm symptomer hos mennesker. Halvparten av infeksjonene får mennesker i utlandet, ifølge rapportene.

Ofte skyldes sykdom at man har spist mat som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet, eller grønnsaker eller salat med smittestoff.

– Norge har så å si ingen import av levende matproduserende dyr. Vi får ikke inn dyresykdommer inn i landet på denne måten i motsetning til noen andre land, der dyr krysser grenser hele tiden. Men mennesker på reise kan ta med seg smittestoff hit, blant annet antibiotikaresistente bakterier i tarmen eller på slimhinner. Vi har eksempler på at mennesker har overført slike resistente bakterier til dyr i Norge.

Fakta: Mer vanlig med smitte fra mat enn fra dyr Smitte fra dyr til mennesker kan skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr. Men smitte er mer vanlig gjennom maten vi spiser, spesielt kjøtt, egg og melkeprodukter. Frukt og grønnsaker kan bli forurenset av smittestoff som gjødsel eller kloakk. Få blir alvorlige syke av maten de spiser i Norge i dag. Indirekte smitte kan også foregå via en såkalt vektor – for eksempel blodsugere som flått og mygg. Mange av zoonosene fører ikke til sykdom hos de smittede dyrene, men de kan likevel fungere som friske bærere av smittestoffene og gi dem videre til mennesker, som borreliose fra flått. Kilde: Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i seksjon dyrehelse, Mattilsynet.

Det nye koronaviruset smitter ikke fra kjæledyr til mennesker

– Hva med det nye koronaviruset og smitte fra dyr til mennesker?

– Det er flere eksempler på at smittestoff med opphav hos dyr er blitt en menneskesykdom. hiv er et eksempel. Det nye koronaviruset ser nå ut til å være tilpasset mennesker. Smitten begynte hos en flaggermus. Nå smitter viruset mellom mennesker og ikke fra dyr til menneske.

Forskerne ser at kattedyr, ilder og mink kan ha en viss mottagelighet for det nye koronaviruset. Nederlandske veterinærmyndigheter har meldt at mennesker har smittet mink i minkfarmer og vurderer om en person kan ha blitt smittet av syk mink.

Det er en håndfull eksempler i verden på at katter er smittet av mennesker. Men det er ingen dokumentasjon på at katter har smittet mennesker tilbake.

– Folk skal ikke være redde for at kjæledyr eller husdyr kan være en smittekilde for det nye koronaviruset. Dette viruset ser ut til å ha mennesker som sin foretrukne vert og smitter mellom mennesker, sier forskeren ved Veterinærinstituttet.