To syklister påkjørt av motorsykkel i Oslo - tre skadet

Tre personer er sendt til Ullevål universitetssykehus etter en trafikkulykke i Sørkedalsveien. Det opplyste politiet i en twittermelding torsdag ettermiddag.

Da Aftenposten kom til stedet der ulykken hadde funnet sted var politiet i ferd med å oppta vitneforklaringer.

Politiførstebetjent Glenn Berg sier til avisen at en gruppe på fire syklister var på vei nordover på Sørkedalsveien da de møter en motorsyklist på vei sørover. Motorsyklisten er i ferd med å passere en annen gruppe syklister.

Det er i kollisjonen som oppstår at motorsyklisten og to andre personer ble skadet, to av disse alvorlig.