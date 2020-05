Mann på 60 år omkom i grunnstøting ved Florø

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

De skriver samtidig at de pårørende er varslet, og at det er bekreftet at det kun var én person om bord i båten, som grunnstøtte på Krespinusholmen utenfor Florø

Hovedredningssentralen opplyser til Bergens Tidende at et redningshelikopter fra Florø rykket ut, i tillegg til en losbåt, Røde Kors og en redningsskøyte.

– Også flere sivile båter kom til etter at det ble sendt ut mayday-varsel på vegne av båten, sier Per Hogneland ved Hovedredningssentralen på Sola.

Hovedredningssentralen fikk melding om grunnstøtingen klokken 17.35.