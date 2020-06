Tom Hagen vil ikke stille til nye avhør

Den drapssiktede 70-åringen tror ikke nye avhør vil bringe saken videre nå og har derfor takket nei til nye avhør, opplyser Holden til VG.

Det gjør Hagen etter Holdens anbefaling.

– For min egen del kan jeg ikke se hvordan ytterligere avhør av Tom Hagen er egnet til å bringe saken videre. Etterforskningen synes nå ikke å være rettet mot å bringe klarhet i hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, men har kjørt seg fast i et blindspor der politiet kun er ute etter å ta Tom Hagen, skriver Holden i en epost til avisen.

70-åringen var innkalt til nye avhør både tirsdag, torsdag og fredag i neste uke.

– Voldsomt press

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018. Han nekter for å ha noe med forsvinningen til kona å gjøre.

Han satt blant annet elleve dager i varetekt før han ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Tom Hagen stilte til avhør på Kripos onsdag, for første gang siden han ble sluppet ut av varetekt. Avhøret ble avbrutt på grunn av 70-åringens helsetilstand. Ifølge Holden er Hagen svært preget av situasjonen.

– Han har i over 19 måneder blitt utsatt for et voldsomt press. I løpet av den siste tiden har han blitt arrestert av politiets beredskapstropp, urettmessig satt i varetektsfengsel og nektet adgang til egen bolig etter han ble løslatt. Dette er krevende opplevelser for en 70 år gammel mann, skriver Holden.

Kan inneholde viktige bevis

Da politiet i slutten av april pågrep Tom Hagen og siktet ham for drap på sin ektefelle, startet de samtidig en grundig ransaking av ekteparets bolig i Lørenskog.

14. mai fikk politiet medhold i Nedre Romerike tingrett i at arbeidet med å ransake og sikre spor og bevis i Sloraveien kunne fortsette, men Tom Hagen anket avgjørelsen.

Onsdag kom Eidsivating lagmannsrett fram til at anken forkastes.

Politiet antyder at de trenger fire uker til arbeidet, med forbehold om at nye funn og opplysninger i saken kan medføre behov for ytterligere undersøkelser.