Bocks historie går helt tilbake til 2003. Hun jobbet som hjelpepleier i en institusjon og pådro seg en nakkeskade da en pasient slo henne ned.

Etter hvert ble hun overført til arbeidsavklaringspenger og senere uføretrygd.

Det ble i 2013 et avdekket at hun hadde sendt inn meldekort fra Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er ytelser som blir gitt etter at den maksimale tiden for sykmelding er utløpt.

Asker og Bærum tingrett skriver i dommen at «det er et vilkår for å få utbetalt avklaringspenger at man oppholder seg i Norge».

Bock har forklart at hun ikke skjønte at hun skulle ha oppgitt på meldekortene at hun oppholdt seg i Danmark.

Hun forklarte også at hun hadde det svært dårlig, og at hun trengte å bo hos et vennepar i Danmark for å klare seg.