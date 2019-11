Se direkte: Frode Berg gir sin versjon på Gardermoen nå

Saken oppdateres underveis i pressekonferansen.

For første gang skal Berg selv fortelle sin historie etter 710 dager i fangenskap i Russland. Tirsdag klokken 19 var pressen innkalt til Radisson Park Inn Hotel Gardermoen ved Oslo lufthavn.

Bergs advokat Brynjulf Risnes opplyste først at hans klient først ble tilbudt å bli skjermet, for at han skulle få et par dager med fred og ro og kontinuerlig helseoppfølging.

– Noen synes kanskje det ser ut til at det er gode, gamle Frode Berg som sitter ved siden av meg. Det er ikke helt sant, sa han.

Risnes sa også at det er begrensninger i hvilke temaer journalistene kan ta opp.

– Jeg er ingen spion

Berg holdt først en kort innledning før han besvarte spørsmål fra de mange journalistene.

– Hei. Det er fantastisk å være her. Jeg er glad for å være hjemme. Først takk til alle som har jobbet for å få meg fri. Jeg vet det har vært en utrolig vanskelig og utfordrende jobb, sa Berg, og takket også støtteapparat, advokater, personalet ved den norske ambassaden i Moskva.

– Jeg er beæret over den støtten jeg har fått det året jeg nå har sittet i varetekt. Det har vært med å holde motet opp for meg. Det har også vært livsviktig, sier Berg.

Han fortalte at det har vært et krevende siste døgn, og forklarte så hva som ledet opp til pågripelsen.

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg er ingen agent. Jeg har aldri følt meg vervet av E-tjenesten i Norge, sier Berg.

– Føler meg utsatt for et stort tillitsbrudd fra representanter i E-tjenesten

Han forteller at en person han hadde tillit til og som han visste var tilknyttet E-tjenesten i 2014 ba ham om en tjeneste neste gang han skulle til Moskva. Han skulle overlevere en pakke til en adresse i Moskva som pakkene skulle sendes til. Han forteller også at han ved totalt fem ganger utførte pakker til en gitt adresse.

Berg forteller at han fikk forståelse av at det var økonomisk hjelp, og at det på denne måten ble ufarliggjort.

– Men jeg har aldri fått noen betaling for dette. Jeg begynte å bli nervøs for hva dette egentlig var. Etter hvert forsto jeg at dette ikke dreide seg om en vennetjeneste, og jeg sa klart fra at jeg ikke ønsket å gjøre det noe mer. Da ble det viktig for dem at jeg gjorde en siste levering i Moskva, sier Berg og forteller at han i 2017 følte seg presset til å si ja.

– Det er lett å være etterpåklok, og kall meg gjerne naiv, men jeg føler meg utsatt for et stort tillitsbrudd fra representanter i E-tjenesten, sier Berg.

Ensidig fengselskost

Han forteller om pågripelsen utenfor hotellet, og at det har vært tøft å være i fengselet, men at medfanger trolig hadde verre kår.

– I fengselet har jeg blitt behandlet med respekt. Jeg har nok blitt behandlet bedre enn mine medfanger, sier han.

Berg mener han vet at norske myndigheter har gjort det de har hatt mulighet til for å få ham fri. Berg forteller videre at han ikke har fått tilbud om noen økonomisk kompensasjon for det han har opplevd. Han sier at han ikke har fått noen begrensninger fra norske myndigheter om hva han kan uttale seg om.

– Jeg var overhodet ikke forberedt på noe sånt oppdrag som jeg ble sendt på. Jeg er ikke happy med den situasjonen jeg har kommet opp i, sier han.

Berg forteller at han i fengselet fikk grøt til frokost, suppe og kanskje en fiskebit midt på dagen, og det samme senere på dagen. I tillegg har han fått bragt inn grønnsaker og frukt. Han har stort sett vært holdt på cellen hele døgnet, med unntak av en time lufting.

– Ikke forberedt på noe sånt oppdrag som jeg ble sendt på

Berg forteller at ventetiden har vært tøff, før han tar en pustepause og sier:

– Jeg håper inderlig at dette ikke har bidratt til å skade det gode folk til folk-samarbeidet vi har opparbeidet, sier Berg.

Berg forteller at han ble overbevist blant annet ved at kontakten sa at «du, Frode, er en god nordmann og kjenner Russland».

– Vit at den støtten jeg har fått har vært livsviktig i russisk fangenskap. Nå vil jeg nyte den friheten med familien. Takk, sa Berg som avslutning på sin innledning.

Brøt tausheten etter fem dager som fri mann

Etter å ha passert grensen fra Kaliningrad fredag kl. 11.00, tilbrakte Frode Berg to dager i en leid luksusvilla i Litauen med sin advokat, lege, representanter for E-tjenesten og Utenriksdepartementet.

Natt til søndag landet han på et mørklagt del av Gardermoen.

Søndag, mandag og tirsdag befant Berg seg i skjul et sted på Østlandet.

Dagen før pressekonferansen hadde Berg møter både etterretningssjef Morten Haga Lund og Politiets sikkerhetstjeneste.

Hvorfor dro Berg til Russland?

– Jeg følger meg forferdelig misbrukt, sa Frode Berg i Lefortovo-domstolen i februar 2018.

To måneder senere innrømmet Berg i april 2018 at han var på oppdrag i Russland for norsk etterretningstjeneste.

– Jeg har rett og slett blitt manipulert til å gjøre noe jeg ikke har lyst til å gjøre, sa Berg i mai 2018.

Fakta: Fakta om Frode Berg-saken 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg blir pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg siktes for spionasje etter paragraf 276 og settes i FSB-fengselet Lefortovo. April 2018. Nordmannen erkjenner å ha vært kurer for norsk etterretning, men avviser å ha vært spion. 16. april 2019 blir Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Dommen blir ikke anket og er rettskraftig fra 29. april. Senere blir det kjent at Berg er dømt for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt. 7. november vedtar parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegner loven mandag 11. november. 15. november overleveres Frode Berg til norske myndigheter i Litauen ved grensen mellom russiske Kaliningrad og Litauen som en del av en avtale der to spiondømte russere og to litauiske statsborgere også slippes fri.

I Lefortovo-fengselet til FSB tilbrakte Frode Berg det meste av døgnet på en celle på 7,9 kvadratmeter, uten varmt vann og med nesten ingen kontakt med omverdenen.

– Psykisk tortur, sa hans forsvarer i Russland Ilja Novikov da Berg hadde tilbrakt ett år isolasjon.

Jakten på dobbeltagentene som lurte norsk etterretning, fører til Natalja og Vasilij på Den røde plass.

Frode Berg og hans advokater har tidligere sagt at han ble vervet til Etterretningstjenesten av en person «han hadde stor tillit til».

– Det vil være naturlig at den norske stat ser på muligheten for å betale Frode Berg en erstatning etter det han har vært gjennom i Russland, sa Bergs advokat Brynjulf Risnes til NRK i oktober.

– Vi kommer aldri til å gi noen bekreftelse på om han har jobbet for norsk etterretning eller ikke, sa statsminister Erna Solberg fredag.