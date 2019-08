– Vi var tilsammen åtte personer under bønnen som startet klokken 15.30. Jeg og flere av de andre forlot moskeen cirka klokken 15.55. Tre av de andre som deltok i bønnen, ble igjen fordi de skulle lese i Koranen, forteller Syed Muhammad Ashraf, imam i Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

Ved 16-tiden lørdag ble moskeen angrepet av 21 år gamle Philip Manshaus, som nå er siktet for terror.

– Etter angrepet mot to moskeer på New Zealand tidligere i år begynte jeg å tenke på sikkerheten vår, men dette angrepet var mye alvorligere enn det vi kunne forestille oss. Her var det en person som hadde flere våpen og filmet angrepet. Dette tyder på at han var inspirert av terroristen på New Zealand. Vi må ikke tenke at dette ikke kan skje i Norge, sier imamen.

– Vi har hatt et angrep på Utøya. Nå fikk vi angrepet på moskeen. Det er viktig at myndighetene ikke tar dette lett. Vi må ikke se på dette som et engangstilfelle. Myndighetene må sette i gang tiltak, slik at befolkningen føler seg trygg. Det er også viktig å forebygge ekstreme holdninger, legger imamen til.

Han er glad for at moskeen før sommeren investerte i et nytt sikkerhetssystem som innebærer at alle som skal inn, må ha en inngangskode.

– Våre medlemmer har fått koden og bruker den når de skal inn i moskeen. Mannen som angrep oss knuste vinduet til nødutgangen for å komme inn.

Er fremdeles redd

Aftenposten møter imamen utenfor moskeen tirsdag ettermiddag. Innenfor jobber fremdeles krimteknikere med å sikre bevis. Det er foreløpig uklart når politiet vil frigi moske-lokalene. Uansett blir det ikke bønn der med det første.

– Vi blir nødt til å vaske bort blod og rydde før vi kan bruke moskeen. I disse dager ber vi hjemme. Og så er vi nødt til å tenke enda mer på sikkerheten. Det kan jo hende at noen tenker andre vil kopiere dette fordi angrepet på lørdag var mislykket for 21-åringen. Primært ønsker vi at politiet holder vakt her under samlinger som for eksempel fredagsbønnen. Politiet gjorde jo en god jobb med vakthold etter skytingen mot synagogen i Oslo for noen år siden, sier Ashraf.

Han bor selv i Bærum og tilbringer 14–15 timer i moskeen daglig. Jobben som imam innebærer blant annet å lede de fem obligatoriske bønnene hver dag året rundt, undervise barna på ettermiddagen og lede andre aktiviteter som fredagsbønnen og øvrige samlinger. Han kom til Norge i 2005 og har i hele perioden vært imam i Bærum-moskeen.

– Jeg er fremdeles redd. Vi har Koranskole for 40–50 barn her. Derfor må vi gjøre noe med sikkerheten før vi kan gjenoppta normal aktivitet igjen. Vi har hatt gode møter om dette med kommunen og politiet og vil sammen finne ut hvordan sikkerheten skal ivaretas.

Det vil også ta litt tid før undervisningen av barna kan komme i gang. Imamen forteller at de må gå skånsomt frem før barna kan starte ordinær undervisning.

– Mange av barna har fått med seg det som har skjedd og sett blodige bilder av moskeen. Vi må nå snakke med dem, slik at de får bearbeidet sine tanker. Jeg vil også si at vi tenker mye på jenta som er blitt drept.

Ønsker tettere dialog

Moskeen har allerede i dag god dialog med kirkesamfunnet i sitt nærområde. Nå ønsker imamen enda mer åpenhet rundt moskeen.

– Søndag hadde vi id-bønn på Thon-hotell. Der møtte nærmere 100 personer opp for å vise solidaritet med oss. Mange møtte også opp utenfor moskeen vår. Vi er veldig glad for den støtten. Samtidig er det endel folk som har fordommer mot islam. Vi ønsker også dialog med dem. De kan besøke oss. Vi kan vise dem rundt i moskeen og svare på spørsmål. Vi kommer i hvert fall til å invitere naboene inn når vi gjenåpner moskeen.