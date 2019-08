Alle ulvene i Letjennareviret kan bli felt

Målet med fellingen innenfor ulvesonen er å ta ut hele Letjennareviret, som i hovedsak ligger i Elverum kommune i Hedmark.

Hvor mange ulver som skal felles, blir bestemt i fellesmøtet de to rovviltnemndene skal ha 20. august, skriver Nationen.

Sekretariatene mener at bestandsmålet i 2020 kan nås selv om et helt revir felles. De peker også på at det er stor innavl i den skandinaviske ulvestammen. Letjennareviret pekes ut fordi reviret har vært etablert i samme område over lengre tid.

«Det drives et aktivt beitebruk i området som omfattes av Letjennareviret. Det holdes både sau og storfe på innmarksbeite, i tillegg går også noe storfe fritt på utmarksbeite. Fram til 2007 var det til dels omfattende skader på sau som ble sluppet på utmarksbeite i området. Det var ikke lenger mulig å slippe sau på utmarksbeite, og det ble derfor gjennomført omfattende omstilling i beitenæringen», skriver sekretariatene i innstillingen.

Sekretariatene anbefaler også felling av inntil tolv ulver utenfor ulvesonen. Fellingene skal skje i Akershus og deler av Hedmark, men enkelte områder i Stor-Elvdal og Rendalen i Hedmark blir anbefalt å unntas fra jakt. Grunnen er at det er funnet spor etter en valp i Deisjøreviret, og ved å unnta disse områdene fra jakt, håper sekretariatet å unngå at voksne dyr i reviret blir felt før eventuelle valper kan klare seg selv, står det i innstillingen.