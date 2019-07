Elleve personer evakuert etter brann i tomannsbolig i Drammen

Politiet mottok meldingen om brannen klokken 6.42. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

– Vi er på stedet og brannvesenet jobber med å slukke brannen, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det er røyk og flammer på stedet, opplyser politiet.

Totalt 11 personer er evakuert fra tomannsboligen, opplyser politiet på Twitter klokken 7.20. Ingen personer er skadd, og brannvesenet har kontroll på brannen.

Konggata ligger i Drammen sentrum, og går forbi Drammen sykehus.

Politiet har innbrakt én person som følge av at han var et ordensproblem for redningsarbeiderne som forsøkte å slukke brannen.

– Han er ikke pågrepet, opplyser politiet til NTB.

– Alle er ute og vi har kontroll på brannen. Brannvesenet er ikke redd for at det skal spre seg til andre bygninger, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud.