Ektepar funnet døde etter leteaksjon i Namsos

En mann i 80-årene og en kvinne 70-årene er begge funnet omkommet etter en leteaksjon i Namsos. Ekteparet ble meldt savnet av familien søndag.

NTB

7. sep. 2020 08:13 Sist oppdatert nå nettopp

Letemannskaper fant den savnede mannen klokken 11.48 mandag formiddag, opplyser operasjonsleder Trond Vollen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Dessverre endte det på denne måten. Vi håpet selvfølgelig at vi skulle klare å finne dem i live, men det gjorde vi ikke, sier han.

Mannens kone, en kvinne i 70-årene, ble også funnet omkommet mandag morgen av politiets hundepatrulje.

Vollen understreker at det ikke er noe som tyder på at noen av dem har blitt utsatt for noe kriminelt.

Pårørende er varslet og tas hånd om av kommunens kriseteam.

Familien meldte ekteparet savnet søndag etter at de ikke hadde fått kontakt med dem siden torsdag kveld.

Letingen har foregått i turområdet ved Høknesvatnet, nordøst for Namsos sentrum.

Hovedredningssentralen har bistått med redningshelikopter, og frivillige fra Norske Redningshunder og Røde Kors har også deltatt i letingen. Også Sivilforsvaret deltok med ATV, så vel som politiets hundepatruljer.

