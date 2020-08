Sp og SV: – Ikke godt nok at direktoratet gransker seg selv

Senterpartiets Kjersti Toppe mener andre må granske Direktoratet for e-helse etter Aftenpostens avsløring om kritikkverdig konsulentbruk: – Saken er for alvorlig til å slippe unna politisk kontroll.

Kjersti Toppe (Sp) reagerer etter at Direktoratet for e-helse har gått seg selv etter i sømmene. Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg mener at det ikke er godt nok at direktoratet gransker seg selv. Det må gjøres av eksterne, sier Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Aftenposten skrev torsdag at Direktoratet for e-helse langt på vei frikjenner seg selv for kritikken som ble rettet mot dem i en stor sak i Aftenposten i sommer.

Der kritiserte fagfolk direktoratet for uryddig rolleblanding i konsulentbruken og for brudd på anskaffelsesregelverket under utviklingen av journalløsningen Akson.

Etter avsløringen krevde helseministeren at de redegjorde for konsulentbruken og praksisen sin. Det er den redegjørelsen som nå foreligger. Direktoratet erkjenner at de har noen forbedringspunkter, men mener de har gode rutiner og ikke har brutt regelverket.

– For alvorlig til å slippe unna politisk kontroll

– Direktoratet konkluderte jo med det samme da saken først ble omtalt, og direktøren har fremholdt det samme i andre intervjuer. Det gjør at denne rapporten ikke har troverdighet, mener Kjersti Toppe.

At departementet nå skal vurdere rapporten, er heller ikke betryggende, synes hun.

– De ønsker nok minst mulig oppmerksomhet rundt saken og vil sikkert konkludere med at det må gjøres noen forbedringer i fremtiden. Men denne saken er for alvorlig til å slippe unna politisk kontroll, sier stortingspolitikeren.

– At rapporten forsvarer at en prosjektleder for en stor offentlig investering er innleid over år, og at hans firma så vinner viktige anbud, svekker tilliten. En intern granskingsrapport retter ikke opp dette.

Kjersti Toppe og Bent Høie under en helsedebatt i 2018. TERJE PEDERSEN / NTB scanpix

Vil ha Høie til Stortinget

Kjersti Toppe vil ta initiativ i opposisjonen til at man får helseminister Bent Høie (H) til Stortinget for en grundig redegjørelse av Direktoratet for e-helses konsulentbruk og rammer.

– Jeg ønsker også at kontrollkomiteen vurderer å opprette egen sak så fort Stortinget er samlet i oktober. Dette rotet svekker også beslutningsgrunnlaget for Akson. Det er en sak i seg selv, men blir likevel påvirket av dette, sier hun.

Nicholas Wilkinson (SV) ønsker at Direktoratet for e-helse kikkes i kortene. Gorm Kallestad / NTB scanpix

SV: Kan ikke renvaske seg selv

Også SV krever granskning av Akson.

– Direktoratet for e-helse kan ikke renvaske seg selv. Her må vi finne ut hva som har skjedd, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson, også han medlem av helse- og omsorgskomiteen.

– Denne saken blir bare rarere og rarere. Her ser vi en helt skandaløs bruk av fellesskapets tid og penger, og i stedet for gode digitale løsninger har vi fått et konsulentsluk ingen er fornøyd med.

Wilkinson synes det er betenkelig hvis Høie mener at direktoratets konklusjon er riktig.

– Hvis han ser på denne prosessen som god praksis for et statlig direktorat han selv styrer, er det grunn til å reagere.

Wilkinson sendte torsdag Høie skriftlige spørsmål om hvorvidt statsråden støtter direktoratets konklusjoner. Han spør også om helseministeren mener dette er god praksis for et direktorat, og hva han vil gjøre for å rydde opp.

Høie har ikke svart ennå.